La Ville de Lavaltrie se joint à la Route bleue

La Ville de Lavaltrie se joint au réseau de la Route bleue qui permet aux amateurs de sports nautiques non motorisés d'avoir accès au Fleuve Saint-Laurent dans un cadre sécuritaire et écoresponsable.

Ainsi, il y a eut l'inauguration de trois parcours pagayables certifiés qui sont déjà accessibles. Le premier partant du parc Gérard-Lavallée pour se rendre jusqu'à Lanoraie, le deuxième permet de faire le tour de l'Île Hervieux et le troisième de faire le tour de l'Île Mousseau.

Ces trajets sont classés de débutant à intermédiaire pour les kayaks, canots et planches à pagaie. Ils permettent de découvrir les paysages et la biodiversité de Lavaltrie depuis le fleuve.

« La Ville de Lavaltrie est fière de faire partie de ce réseau qui met en valeur notre magnifique patrimoine naturel, tout en encourageant la pratique d’activités physiques et de plein air. Le développement d’activités nautiques sur le fleuve s’inscrit dans les actions prévues à notre planification stratégique. Le Saint-Laurent est sans contredit l’un des éléments phares du paysage lavaltrois, et nous souhaitons que nos citoyens et visiteurs puissent en profiter pleinement », mentionne le maire de Lavaltrie, M. Christian Goulet.

Il s'agit du fruit d’une collaboration entre la Ville de Lavaltrie, Loisir et Sport Lanaudière et Canot Kayak Québec, le projet a pu voir le jour notamment grâce au Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme, du Loisir et du Sport.

Ces nouveaux parcours enrichissent l’offre touristique locale, valorisent le plein air et encouragent l’écotourisme :

Lavaltrie à Lanoraie

Départ du parc Gérard-Lavallée pour un parcours de 10 km en aller simple, idéal pour les débutants. Environ 3 heures de navigation à travers des vues pittoresques sur Lavaltrie, l’île Hervieux et Lanoraie.

Tour de l’île Hervieux

Un circuit circulaire permettant d’explorer les berges et la faune locale dans un cadre paisible.

Tour de l’île Mousseau

Un parcours intermédiaire offrant une immersion complète dans les milieux naturels du fleuve.

À propos de la Route bleue

La Route bleue repose sur quatre grands objectifs : assurer la sécurité nautique, favoriser une accessibilité durable aux plans d’eau, encourager l’éducation environnementale et promouvoir l’écotourisme. Ce réseau vise à faire reconnaître les plans d’eau du Québec comme des éléments du patrimoine à protéger, à valoriser et à redécouvrir. En intégrant ces principes, la Ville de Lavaltrie s’engage à offrir une expérience nautique enrichissante, sécuritaire et respectueuse de l’environnement.

Excursions guidées en kayak

La Ville de Lavaltrie propose également des excursions guidées avec un guide certifié Pagaie pour tous par Canot Kayak Québec. Ces sorties, qui suivent le parcours du tour de l’île Mousseau, ont connu un fort engouement cet été, témoignant de l’intérêt grandissant pour les activités nautiques à Lavaltrie. Mentionnons que les places sont actuellement complètes pour la saison estivale 2025.