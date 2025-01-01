Nous joindre
Étape à Montréal

Marie-Alex Bélanger au tournoi Pro Tour Élite 16 de volleyball de plage

15 août 2025
15 août 2025
Par Salle des nouvelles

La joueuse de volleyball de plage , originaire de Saint-Alphonse-Rodriguez, est actuellement à l'étape montréalaise du tournoi Pro Tour Élite 16 avec sa partenaire Lea Monkhouse.

Leur première partie qui se déroulait hier après-midi, ne s'est pas déroulée comme elles l'auraient voulu. En soirée, la paire canadienne a poussé son deuxième affrontement à la limite des trois manches. Un match qui était à sa portée, mais qu’elle a laissé filer 18-21, 21-17 et 15-13.

« Ça fait un peu plus mal, on dirait, parce que je pense qu’on aurait pu clore le match », a mentionné Bélanger,  tandis qu’au loin, ses amis venus l’encourager scandaient son nom.

« On est vraiment contentes de ce rebondissement après ce que nous avons fait ce matin, mais il manquait de petits points clés à des moments précis », a poursuivi Bélanger, en faisant notamment référence à la troisième manche où elles n’ont jamais pris les devants.

La Québécoise a été sensationnelle au bloc contre les sœurs suisses Anouk et Zoé Vergé-Dépré, septièmes au classement mondial, ce qui a forcé le DJ à faire résonner le refrain Monster Block à plusieurs occasions dans l’enceinte du virage épingle du circuit Gilles-Villeneuve.

« Nous avons du potentiel et les outils pour avoir de bons résultats. Et c’est en faisant de gros matchs comme ça que ça va nous mener à un autre niveau. Ça fait partie du processus », a ajouté la joueuse de 32 ans.

Sa partenaire ontarienne, avec qui elle fait équipe depuis 2023, a elle aussi élevé son niveau de jeu d’un cran à la mi-match en multipliant les attaques, plus en finesse qu’en puissance, mais toutes en précision.

Le court laps de temps entre leurs deux rencontres n’a pas permis aux Canadiennes de faire un retour sur leur dure défaite contre les Autrichiennes Dorina et Ronja Klinger. Un mal pour un bien qui a fait en sorte qu’elles se sont concentrées sur le match à venir.

« Je constate qu’on peut faire le pire et le meilleur dans la même journée... ben, pas le meilleur, mais beaucoup mieux ! [...] Le match de ce matin n’avait rien à voir avec celui de ce soir et celui de demain (vendredi) sera une autre histoire. On a appris à focusser sur le moment présent, a ajouté la joueuse originaire de Saint-Alphonse-Rodriguez, encore submergée par cette « méga vague de soutien et de passion. »

« Nous nous sommes concentrées sur elles au lieu de nous-mêmes »

Plus tôt en fin d’après-midi à son premier match, les Canadiennes ont rapidement compris pourquoi leurs adversaires autrichiennes Dorina et Ronja Klinger sont toujours dans le top-10 à leurs cinq tournois du Pro Tour cette saison. Les sœurs Klinger se sont imposées 21-12 et 21-14.

« Je pense que nous avions les outils pour donner une meilleure performance. Nous nous sommes concentrées sur elles au lieu de nous-mêmes. Et cela a paru. Quand tu ne te concentres pas sur tes forces à toi, tu ne peux pas les mettre de l’avant. Nous sommes donc un peu déçues, voire beaucoup, de notre performance », a reconnu Bélanger à sa sortie du terrain.

Face aux troisièmes du classement mondial, la Québécoise a eu de la difficulté au bloc, alors que plusieurs ballons partiellement arrêtés sont tombés de son côté du filet.

« Je bloquais trop haut. Ça passait tout le temps vraiment proche de moi et je n’étais pas assez stable. C’est frustrant quand ce sont de minis ajustements et que je sais que je peux avoir le ballon, mais que je ne l’ai pas. »

Les Canadiennes ont connu de bons moments, surtout en deuxième manche et ce, au grand plaisir de la foule, mais la grande différence entre les deux formations a surtout été la gestion des erreurs. Dès qu’elles concédaient un point, les sœurs Klinger ne perdaient pas de temps à s’inscrire à nouveau au pointage, surtout en plaçant le ballon hors de portée de leurs adversaires qui en étaient à leur premier match d’un tournoi Pro Élite 16 cette saison.

Bélanger a concédé que cet écart d’expérience a fait la différence sur le terrain de l’Île Notre-Dame.

« Ça fait 5 ans qu’elles sont dans le circuit mondial et qu’elles sont présentes à presque tous les tournois. Nous, on peut compter nos présences sur les doigts de deux mains... même pas en fait, le nombre de tournois internationaux que nous avons faits. »

Le dernier match de la poule C de Marie-Alex Bélanger et Lea Monkhouse aura lieu aujourd'hui , à 19 heures, alors qu’elles se mesureront aux Espagnoles Dani Alvarez et Tania Moreno invaincues en deux matchs jeudi.

-Avec les informations de Sportcom

