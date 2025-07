La coupe Stanley débarque à Notre-Dame-des-Prairies et Joliette

Le joueur de l'équipe victorieuse de la dernière saison de hockey de la LNH, Anthony-John Greer, a décidé de venir parader avec la coupe Stanley dans sa ville d'origine, Joliette et également à Notre-Dame-des-Prairies.

L'événement se déroule ce dimanche 13 juillet, dès 11h et se termine à 13 h. Le membre des Panthers de la Floride viendra s'exprimer au parc des Champs-Élysées à Notre-Dame-des-Prairies et puis à 11 h 25 ce sera le départ de la parade.

Ainsi, de 11 h à 13 h 30, une parade festive du joueur et du prestigieux trophée traversera les deux villes, ponctuée de prises de parole, de brèves rencontres avec la population et d’occasions uniques de célébrer cet exploit sportif.

Déroulement de l’événement

10 h 30 : ouverture du site du parc des Champs-Élysées (Notre-Dame-des-Prairies);

ouverture du site du parc des Champs-Élysées (Notre-Dame-des-Prairies); 11 h 00 : arrivée d’A.J. Greer et de la Coupe Stanley et prise de parole;

arrivée d’A.J. Greer et de la Coupe Stanley et prise de parole; 11 h 25 : départ de la parade; Parcours : rue Gauthier Nord → rue Baby → rue Saint-Charles-Borromée Nord → boulevard Manseau → place Bourget (Joliette);

: départ de la parade; 12 h 00 : arrivée à la place Bourget et prise de parole;

: arrivée à la place Bourget et prise de parole; 12 h 20 : début de l’activité VIP;

: début de l’activité VIP; 13 h 30 : départ d’A.J. Greer et de la Coupe – fin de l’événement.

Activité VIP à la place Bourget

Une activité VIP exclusive se tiendra sur la place Bourget dès 12 h 20, permettant à 100 personnes de vivre un moment privilégié avec A.J. Greer et la Coupe Stanley. En échange d’un don de 50 $, les participants auront droit à une photo avec le joueur et la Coupe, ainsi qu’à un carton autographié remis sur place. Aucun autre objet ne pourra être signé.

Les accès VIP seront disponibles uniquement sur place, à compter de 10 h 30, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les fonds amassés seront remis à la Maison Clémentine, un organisme de la région offrant des services de répits aux familles vivant avec une personne en situation de handicap.

Une célébration sous le signe de la fierté locale

Notre-Dame-des-Prairies et Joliette invitent chaleureusement la population à venir célébrer cet exploit historique et saluer le parcours inspirant d’un joueur de hockey qui a su marquer l’histoire du sport professionnel en restant toujours fidèle à ses origines.

« Étant proche de la famille d’A.J., je suis particulièrement touchée de le voir revenir dans la région avec la Coupe Stanley. Je sais à quel point ce moment est porteur de fierté pour ses proches, mais aussi pour toute notre communauté. A.J. est un jeune homme authentique, déterminé et profondément attaché à ses racines. C’est un bonheur immense de le célébrer chez nous », exprime avec émotion la mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin.

« La victoire d’A.J. Greer et la venue de la Coupe Stanley ici, à Joliette, sont un moment marquant pour toute notre communauté. Dans la lignée de figures emblématiques comme Lucien Deblois et Marcel Bonin, il s’inscrit dignement dans cette tradition d’excellence sportive propre à notre ville. Son parcours jusqu’aux plus hauts sommets du hockey professionnel inspire la jeunesse et illustre qu’on peut réaliser de grands rêves tout en gardant un lien fort avec sa ville natale. Au nom de la Ville de Joliette et de la MRC, je le félicite chaleureusement et le remercie de partager cet accomplissement historique avec nous », exprime avec émotion le maire de Joliette et préfet de la MRC de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.

Pour connaître les détails relatifs au stationnement, la population est invitée à consulter les sites web respectifs des deux villes. Veuillez noter que la place Bourget sera fermée à la circulation automobile, mais que les stationnements municipaux et sur rue demeureront accessibles et gratuits.