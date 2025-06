Ouverture des plages à St-Charles-Borromée dès le 23 juin

Dès le 23 juin, la population pourra profiter durant toute la saison estivale des plages des parcs Saint-Jean-Bosco et Maria-Goretti à Saint-Charles-Borromée.

Cette période d’accès, qui coïncide avec la fin de l’année scolaire, s’étendra jusqu’au 17 août, offrant aux citoyens et aux visiteurs l’occasion de profiter pleinement de ces espaces en bordure de l’eau.

Informations pratiques

L’accès aux plages est gratuit, tout comme le stationnement. Chaque site est équipé d’une rampe de mise à l’eau permettant l’utilisation d’embarcations légères telles que canots, kayaks et planches à pagaie.

En semaine, une affluence accrue est à prévoir en raison de la fréquentation par les groupes du Camp de jour Charlo. La Ville invite la population à planifier ses visites en conséquence.

Les citoyens et les visiteurs sont invités à vérifier l’état des plages avant de s’y rendre. Toute fermeture temporaire en raison, par exemple, de la qualité de l’eau ou des conditions météorologiques sera annoncée sur la page Facebook officielle de la Ville ainsi que sur vivrescb.com/conditions-des-sites.

Horaire de surveillance

Des surveillants-sauveteurs seront présents tous les jours, du 23 juin au 17 août, de 11 h à 18 h. La surveillance se poursuivra également les fins de semaine des 23 et 30 août, selon les mêmes horaires.

« C’est un privilège de pouvoir offrir à notre population un accès à la rivière L’Assomption par nos deux plages. Ici, l’été, c’est le plaisir de pique-niquer, de se détendre ou de se rafraîchir dans des espaces aménagés pour la sécurité et le bien-être de tous. J’invite chacun à faire preuve de prudence et à rester informé des horaires de surveillance et des avis de fermeture », a déclaré le maire Robert Bibeau.