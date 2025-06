L'entrée dans les parcs nationaux sera gratuite à partir de vendredi

Le «laissez-passer Un Canada fort» entre en vigueur vendredi, offrant l'entrée gratuite dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines de conservation gérés par Parcs Canada.

Le laissez-passer comprend également une réduction de 25 % sur les frais de camping.

Le programme, qui est accessible jusqu'au 2 septembre, fait suite à une promesse électorale des libéraux pour promouvoir le tourisme canadien en réponse à la guerre tarifaire des États-Unis.

Le laissez-passer comprend également l'entrée gratuite aux musées nationaux pour les enfants de 17 ans et moins, et une réduction de 50 % pour les 18 à 24 ans.

VIA Rail offre également des tarifs gratuits pour les enfants de 17 ans et moins s'ils sont accompagnés d'un adulte, et une réduction de 25 % pour les voyageurs de 18 à 24 ans.

Il n'y a pas de laissez-passer à présenter ni d'inscription requise – les visiteurs peuvent simplement se présenter aux emplacements participants.