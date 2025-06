Notre-Dame-des-Prairies: une future patinoire réfrigérée couverte

Les travaux de construction pour la future patinoire réfrigérée couverte au parc Amable-Chalut à Notre-Dame-des-Prairies sont officiellement lancés. Une pelletée de terre symbolique a eu lieu plus tôt, hier, en présence des représentants politiques ainsi que des partenaires du projet.

Ce chantier d’envergure, qui s’échelonnera sur plusieurs mois, comprend également l’aménagement d’un bâtiment de service annexé ainsi que la réfection et l’agrandissement du stationnement existant. Son ouverture est prévue pour l’hiver 2026.

Grâce à cette nouvelle installation, la pratique de différents sports seront possibles autant en hiver qu'en été. Lors de la saison froide, la communauté pourra faire du patin et du hockey et en saison chaude, du basketball et d'autres activités à l'abri des intempéries.

Un projet ambitieux

La conception de ce projet a été confiée à la firme BC2 Groupe Conseil inc., tandis que la réalisation des travaux sera assurée par Les Entreprises Philippe Denis inc.. Le coût des travaux s’élève à 9 147 760,52 $ (taxes incluses).

Le financement de cette infrastructure est soutenu dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) par le ministère de l’Éducation, dont l’aide financière s’élève jusqu’à un maximum de 2 358 875 $ et du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) par Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, dont la contribution s’élève jusqu’à un maximum de 1 474 297 $.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air s’est réjouie des investissements du gouvernement : « La réalisation de ce projet est une excellente nouvelle et permettra aux résidentes et résidents de Notre-Dame-des-Prairies de pratiquer leurs activités favorites sur une plus longue période dans une infrastructure de qualité et sécuritaire. Je suis fière que notre gouvernement prenne la pratique sportive, récréative et de plein air autant au sérieux en offrant des installations qui permettent aux gens de tout âge et provenant de tous les milieux de se rassembler et de pratiquer des activités physiques. Ce projet profitera également aux jeunes athlètes de la région, qui auront accès à une patinoire moderne et couverte pour développer leurs talents ».

« Cette nouvelle patinoire permettra à tous les citoyens de pratiquer leur sport préféré plus longtemps, et surtout, à l’abri des intempéries. En investissant dans ce projet, nous investissons aussi dans la santé et le bien-être de notre communauté. Les sommes accordées par notre gouvernement pour la construction de cette patinoire réfrigérée couverte sont une excellente nouvelle pour tout le monde ! », a précisé M. François StLouis, député de Joliette.

« Avec la récente construction du parc de planche à roulettes et de la piste à vagues, l’ajout de cette patinoire réfrigérée couverte vient consolider un véritable pôle sportif et récréatif au cœur de notre ville. Ce secteur deviendra un lieu incontournable pour nos citoyennes et citoyens, favorisant les rencontres, la pratique de l’activité physique et le dynamisme communautaire tout au long de l’année. Nous sommes fiers d’investir dans des infrastructures qui profitent à toutes et à tous et qui contribuent au bien-être de notre population », a souligné Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.

La Ville bénéficie également d’un appui financier de 150 000 $ de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière. « En soutenant ce projet, nous réaffirmons notre engagement à enrichir la vie des gens et des collectivités, en favorisant l’accès à des espaces rassembleurs, propices à l’activité physique, à la santé et au bien-être de tous », a déclaré M. Joël Landry, directeur général.

Fermeture des modules de jeux durant les travaux

Les travaux, déjà en cours, se poursuivront jusqu’à l’hiver prochain. Durant ce chantier, les modules de jeux du parc Amable-Chalut ne seront pas accessibles, mais les autres installations – terrains de tennis, piscine municipale, parc de planche à roulettes et piste à vagues – demeureront ouvertes comme d’habitude. En cas de fermeture temporaire, des avis seront diffusés.