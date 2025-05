Un nouveau terrain de pétanque au parc Amyot à Saint-Paul

Le nouveau terrain de pétanque au parc Amyot dans la municipalité de Saint-Paul est officiellement ouvert à tous. C'est le 14 mai que s'est déroulée l'inauguration des lieux et le lancement de la saison du Club de pétanque de Saint-Paul.

Le nouvel aménagement a été conçu pour favoriser les rencontres intergénérationnelles et encourager l’activité physique dans un cadre convivial.

Un projet rendu possible grâce à des partenaires engagés

La Municipalité a eut le soutien financier de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, qui a contribué à hauteur de 35 000 $, ainsi que la MRC de Joliette, via le Fonds régions et ruralité, pour une contribution de 65 475 $.

« La pétanque est un sport qui rassemble et qui est pratiqué par de nombreux résidents et résidentes chaque été depuis plusieurs années. Elle incarne l'esprit de convivialité et de camaraderie qui caractérise notre belle Municipalité. C'est pourquoi le conseil municipal a décidé de mettre ce projet au budget 2024, afin de créer un espace dédié où chacun peut se retrouver et partager des moments de plaisir et de compétition amicale. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la concrétisation de ce projet », a souligné M. Alain Bellemare, maire de Saint-Paul.

Un projet doublement bénéfique

En plus de répondre aux besoins de la population avec un terrain fraîchement rénové, la Municipalité a saisi l’occasion pour intégrer un projet complémentaire : l’aménagement d’un bassin de rétention sous le terrain de pétanque. Cette infrastructure permet de drainer efficacement les eaux de pluie, contribuant ainsi à une meilleure gestion des eaux de surface et à réduire la pression sur les réseaux pluviaux du secteur.