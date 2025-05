Des travaux à venir pour bonifier les pistes cyclables de Joliette

Dès la semaine du 19 mai, des travaux qui s'échelonneront sur une courte période débuteront dans la Ville de Joliette afin de bonifier son réseau cyclable existant.

De nouvelles voies sont prévues avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en chaussée sur la rue Notre-Dame. Celle-ci, qui sera localisée entre les rues Saint-Barthélemy Sud et Saint-Pierre Sud, favorisera une circulation sécuritaire et fluide pour les usagers, tout en encourageant une mobilité durable au cœur de la ville.

Durant les travaux, les cases de stationnement situées sur le bord sud de la rue Notre-Dame seront retirées pour permettre l’aménagement de la nouvelle voie. Celles du côté nord et des rues à proximité demeureront autorisées selon la signalisation en place.

« La Ville s’investit pleinement afin d’offrir des aménagements ou des infrastructures de transport actif mieux adaptés, plus conviviaux et sécuritaires pour l’ensemble de ses usagers. Par ces projets, elle répond à un besoin exprimé par la population et souhaite, du même coup, favoriser des trajets harmonieux, tout en rehaussant la qualité de vie dans les quartiers », explique le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Un projet pilote pour une meilleure circulation

La Ville procédera également au réaménagement de la jonction décalée des rues Garneau et du Juge-Guibault. À compter du 3 juin et jusqu’au 1er novembre 2025, une installation temporaire sera mise en place, entraînant un changement de parcours pour la circulation automobile. Cette intervention permettra aux utilisateurs du réseau cyclable de traverser sans encombre, réduisant les risques d’accident et simplifiant leurs déplacements quotidiens. Ce projet pilote sera en vigueur pour une durée de deux ans, soit 2025 et 2026.

Suivez l’avancement des travaux

Pour en savoir plus sur les actions qui seront réalisés sur le territoire cet été, consultez la page web Travaux et entraves au joliette.ca. Inscrivez-vous également aux alertes municipales afin d’être notifiés de l’avancement des chantiers en visitant votre espace citoyen CIVIS au civis.joliette.ca et cochez : États des chantiers - Travaux.

Pour toutes questions, nous vous invitons à nous contacter au 450 753-8000, 3-1-1 ou par courriel à [email protected].