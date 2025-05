Le nageur Régent Lacoursière décède au Centre aquatique Jacques Dupuis

Vendredi le 9 mai, la légende de la natation, Régent Lacoursière, a été retrouvé inconscient dans les vestiaires du Centre aquatique Jacques Dupuis à Repentigny. Malheureusement, l'équipe de sauveteurs des lieux et les ambulanciers ne sont pas parvenus à le réanimer.

C'est après avoir fait ses dernières longueurs, que l'homme de 90 ans a subi une crise cardiaque. On mentionne que c'était dans ses habitudes de venir à la piscine pratiquer le sport qui a fait sa renommée au Québec et à l'international durant de nombreuses années. En effet, il se présente de trois à quatre fois par semaine pour faire une centaine de longueurs de piscine.

Originaire de Montréal, il a participé une quinzaine de fois à la prestigieuse traversée du Lac-Saint-Jean. Il a même remporté l'épreuve en 1960. Mentionnons, que l'année d'avant il était monté sur la deuxième marche du podium.

Il a gagné 229 trophées et 309 médailles durant toute sa carrière. En tant que nageur professionnel de longue distance, il a établi 16 records mondiaux et 13 records provinciaux chez les nageurs amateurs. Au Québec, ce n'est qu'en 2010 que M.Lacoursière a été intronisé au Panthéon des sports du Québec. Tandis qu'en 1978, il a été intronisé par l'International Marathon Swimming Hall of Fame en Floride, aux États-Unis.

La nouvelle génération peut penser en regardant les vidéos sur les réseaux sociaux que la méthode de lancer les bébés à l'eau sans assistance pour apprendre à nager est toute récente, mais en fait c'est au défunt nageur québécois que l'on attribue cette technique qui faisait controverse à son époque.

D'ailleurs, en 1970, il a fondé son école de natation spécialisée aux cours de natation pour bébé, à Anjou, qui a fermé ses portes en 2015.

Un résumé de sa vie et de sa carrière se retrouve dans son autobiographie « L'homme de l'eau » parue en 2017.

Il laisse derrière lui ses deux enfants, Rosemarie et Reggie, ainsi que ses petits-enfants Jasmine, Quinn, Spencer et Grace.