Plus de 85 jeunes de Lavaltrie reçoivent des souliers de sport

Le samedi 3 mai, 88 jeunes de Lavaltrie ont reçu une paire de souliers de sport et deux paires de bas lors d’une distribution organisée au Sports Experts/Atmosphère de Joliette. Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, ainsi que deux élus membres du comité organisateur du Défi à pied levé, Anne Charlot- Mayrand et Denis Moreau, étaient présents pour remettre les articles aux jeunes.

Rendue possible grâce au Fonds du Défi à pied levé, cette initiative vise à encourager l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes en favorisant l’activité physique. L’achat des chaussures a été financé par les 6 000 $ recueillis lors de la 13e édition du Défi à pied levé, tenue à l’automne 2024.

« La santé de nos citoyens est une priorité pour le conseil municipal et l’administration. Offrir des chaussures de sport à 88 jeunes Lavaltrois, c’est un coup de pouce concret pour les encourager à bouger, à prendre soin de leur santé et à adopter un mode de vie sain. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette belle initiative. », souligne M. Christian Goulet, maire de Lavaltrie.

Le 19 octobre dernier, lors du Défi des entreprises, les participants des onze équipes représentant diverses organisations locales, ainsi que des commanditaires engagés, ont permis d’amasser une somme record de 6 000 $, destinée à l’achat de chaussures pour les élèves des écoles de Lavaltrie. Cette initiative a été rendue possible grâce à la participation de Devolutions, Coffrages Synergy, la Banque Nationale de Lavaltrie, la Caisse Desjardins de D’Autray, les cinq écoles de Lavaltrie, le Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie (RGAL), Groupe Mondor, Milibec, McDonald’s Lavaltrie, Jean Coutu Christyan Bonilla Bautista & Adel Fawal, le CPE Au Petit Brin de Foin ainsi que deux équipes de la Ville de Lavaltrie.

L’implication des participants et des partenaires a permis de surpasser les résultats de l’an dernier, avec 29 paires de souliers supplémentaires distribuées, en plus de 176 paires de bas.

Le Défi à pied levé sera de retour pour une 14e édition en octobre 2025, dans le Boisé du Chemin du Roy. Citoyens de tous âges, visiteurs et entreprises seront invités à y participer en grand nombre! Demeurez à l’affût des détails de l’événement à venir via la page Facebook et le site Web de la Ville de Lavaltrie.