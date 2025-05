Le P’tit marathon familial revient pour une 9e année

Pour une 9e année, la Municipalité de Sainte-Mélanie tient le P’tit marathon familial, le 20 septembre prochain au Parc des Sables. Cet événement rassemble chaque année des coureurs de tous âges et niveaux dans une ambiance dynamique et festive.

Pour cette nouvelle édition, deux grandes nouveautés attendent les participants : une course de 10 km, pour les coureurs en quête d’un défi supplémentaire et un chronométrage officiel pour les courses du 3, 5 et 10 km, permettant aux participants de suivre leur progression et de se fixer de nouveaux objectifs.

L’ensemble des fonds amassés servira à améliorer l’offre sportive et les infrastructures pour les jeunes de Sainte-Mélanie, contribuant ainsi à un mode de vie actif et accessible pour tous.

Les inscriptions sont désormais ouvertes. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en suivant ce lien : https://www.inscriptionenligne.ca/ptit-marathon-familial/.