Volleyball : Le Trad du Cégep à Joliette, championnes régionales

L'équipe féminine de volleyball D3 du Cégep de Lanaudière à Joliette a remporté le championnat régional de la conférence Sud-Ouest du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), tenu les 29 et 30 mars derniers, au Collège André-Grasset.

Les équipes figurant aux six premières positions du classement cumulatif de la section A, de même que les deux équipes ayant participé à la finale A du tournoi de barrage accédaient à la compétition.

À la première journée de la compétition, le Trad a remporté deux des trois parties à jouer, lui permettant d'accéder aux demi-finales du dimanche. En demi-finales, l'équipe a vaincu les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent deux sets à zéro pour affronter, par la suite, les puissantes athlètes du Collège Vanier, qui avaient terminé au premier rang du cumulatif de la saison. Lors de la finale, les joueuses joliettaines qui ont essuyé une défaite au premier set et tiraient de l’arrière au deuxième ont fait preuve de caractère, remontant la pente de manière fulgurante pour gagner ce set, puis le 3 troisième par la marque de 15 à 9, arrachant ainsi le titre bien mérité de championnes régionales.

Questionnée sur la performance de son équipe, Mary Ann Burke, capitaine, a affirmé : « C'est un mélange d'émotions ! C'était une victoire inattendue, et on a dû travailler fort pour y accéder. C'est la meilleure récompense qu'on aurait pu demander pour ce travail. On est très fière de nous ! ». Simon Champagne, conseiller à la Vie étudiante et responsable des sports au Cégep à Joliette, s’est dit d’autant plus fier de cette victoire, puisqu’il s’agit d’une équipe comptant plusieurs recrues : « Ce n’est jamais facile de débuter une année avec autant de nouvelles athlètes dans l’équipe. On voit que la saison a servi à peaufiner leur jeu et une fois en série, tout peut arriver, le talent et le travail exceptionnel des entraîneurs ayant porté fruit. Bravo aux athlètes et aux entraîneurs. »

Avec cette victoire en poche, le Trad accède à la catégorie Volleyball féminin D2 du RSEQ.