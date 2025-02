Essai de Fat Bike au Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Le 2 mars, de 10 h à 14 h, les visiteurs sont invités à participer à une journée d'essai gratuite de Fat Bike au Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles.

L’évènement aura lieu au Chalet d’accueil, au 60 Champs Vallon à Sainte-Mélanie. L'organisation invite les gens à découvrir ce sport hivernal unique et profitez d’une expérience gratuite à l'achat d’une entrée au parc.

Durant cette journée, en plus d'essayer les vélos, un kiosque de dégustation sera sur place pour offrir gratuitement de la tire sur neige, il y aura un BBQ offrant des hot-dog et des breuvages chauds, un ambiance musicale festive est promis et des prix de présence seront égalalement à gagner tout au long de la journée.

Cette activité est coorganisée avec Loisirs et Sport Lanaudière et Au coin du Pédaleur et du Coureur, et promet une expérience hivernale conviviale pour toute la famille.