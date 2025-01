Inscriptions en cours pour la 10e édition de la Course aux 1000 pieds

La Course aux 1000 pieds souffle ses 10 bougies cette année et est de retour le 4 mai 2025. Pour la deuxième année consécutive, la course se tiendra au cœur du centre-ville de Joliette.

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur courseaux1000pieds.org, avec des parcours pour tous les âges et niveaux : 300 m, 1 km, 2 km, 5 km et 10 km, en plus du Défi 10 x 1 km pour les entreprises qui souhaitent relever un défi collectif.

Rappelons que l’édition 2024 a permis de récolter la somme record de 102 327 $, grâce à la participation de 3 700 coureurs et de 91 équipes engagées dans le Défi-Entreprises.

Un vent de changement au sein du comité organisateur

Cette 10e édition marque également une transition au sein du comité organisateur. Simon-Pierre Daviault succède à Mathieu Dufresne à la présidence. De nouveaux membres, Charles-William Blais et Maxime Laporte, ont également rejoint l’équipe.

« La Course aux 1000 pieds est bien plus qu’une manifestation sportive. C’est une collecte de fonds majeure, visant à financer les initiatives en persévérance scolaire afin d’améliorer les chances de réussite des jeunes du nord de Lanaudière. Nous sommes fiers de porter cet événement vers une nouvelle décennie! », souligne Simon-Pierre Daviault, président du comité organisateur.

« Nous encourageons les entreprises et entrepreneurs de la région à prendre part à la Course aux 1000 pieds. Le relais 10 X 1 km est une belle occasion de se démarquer, de promouvoir votre entreprise et de bouger en équipe! Nous sommes impatients de voir cette 10e édition battre des records! », renchérissent Évelyne Rousseau et Pol Brisset, marraine et parrain du Défi-entreprise.

Financer des projets porteurs pour la persévérance scolaire

La Course aux 1000 pieds est un événement organisé au profit de la Fondation des Samares. En 2024, elle a permis de financer des projets totalisant plus de 130 000 $. Parmi ces derniers, on retrouve la création d’un parc-école, la revitalisation d’une salle d’entraînement, la mise en place de projets artistiques comme des pièces de théâtre et des productions horticoles, un défi de lecture, ainsi qu’une bibliothèque éducative.

En 2025, les fonds amassés serviront à maximiser les projets mis en place par la Fondation, notamment à enrichir le programme des sacs scolaires du Projet « À deux pas de la réussite » de la Fondation des Samares. Plus de 600 sacs d’école et des espadrilles de sport seront distribués.