Le Grand Frisson de Rawdon est de retour le samedi 25 janvier 2025, de 10 h à 20 h, pour une journée débordante d’activités hivernales éclatées et gratuites à la plage municipale de Rawdon.

Plus de 20 activités sont de la partie pour cet événement qui célèbre l’hiver en grand. Glissades, activités sportives, ateliers créatifs et animation culturelle, spectacles, patinoire sur le lac et bien plus. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts.

Au programme :

Nouveautés et incontournables : tournoi de hockey bottine, défi bain de neige, glissades sur tubes, parcours de fatbike, traîneau à chiens ($), animations sur neige et toute une soirée féérique et électrisante!

Sports d'hiver : snowskate, baseball d’hiver, course de ski de fond ludique en équipe et bien plus!

Culture et créativité : animation culturelle et ateliers créatifs, photobooth, spectacles variés (musique cubaine, danse, magie), espace interculturel, zone tout-petits, etc.

Féerie hivernale : l’envolée de lanternes fera place cette année à un univers unique et chaleureux avec une disco où des personnages lumineux prennent vie ainsi qu’une marche aux flambeaux pour célébrer les joies de l’hiver!

Une journée en famille réussie

Les familles pourront profiter d’une journée complète en plein air, avec toutes les commodités nécessaires pour une sortie réussie : kiosques de nourriture, bar au profit du Festival Saint- Patrick, animation, musique, espaces chaleureux et foyers extérieurs. Tout est réuni pour passer une journée inoubliable! Les détails de la programmation et toutes les informations pratiques se trouvent au rawdon.ca.