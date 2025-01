Début des travaux de rénovation du Centre sportif et culturel de Brandon

Le Centre sportif et culturel de Brandon entreprendra, dès le printemps 2025, un ambitieux projet de rénovation d'une valeur totale de 7,6 millions de dollars. Ce projet d’envergure, soutenu par des partenaires gouvernementaux et régionaux, vise à moderniser les infrastructures du centre pour mieux répondre aux besoins croissants de la communauté.

Le financement est assuré grâce à une aide gouvernementale combinée de 4 994 040 $, répartie équitablement entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, soit 2 497 020 $ par palier, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), administré par le ministère de l’Éducation du Québec.

La MRC de D’Autray contribue également via son Programme d’aide aux collectivités rurales (PAC rurale), avec un soutien totalisant 144 339 $, qui inclut :

121 259,13 $ provenant de l’enveloppe régionale de la MRC,

7 361,81 $ provenant de l’enveloppe de Saint-Cléophas-de-Brandon,

15 718,91 $ de l’enveloppe de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon.

Enfin, un appui financier additionnel proviendra de la Table des préfets de Lanaudière, offrant un maximum de 250 000 $ par année sur deux ans.

Ce projet marque une étape déterminante dans l’amélioration des infrastructures sportives et culturelles de la région, favorisant la qualité de vie et le dynamisme de la communauté : « Ces travaux permettront non seulement de moderniser nos installations, mais aussi d’offrir à nos citoyens un espace plus fonctionnel, sécuritaire et respectueux de l’environnement. », a déclaré le président du conseil d’administration, Mario Frigon.

Travaux prévus (15 avril – 15 septembre 2025) :

Réfection complète de la patinoire, incluant la dalle de béton, la tuyauterie, les bandes et les filets de protection;

Modernisation de l’éclairage (DEL), du système de ventilation et de la climatisation au gymnase;

Amélioration de l’accessibilité avec de nouvelles portes adaptées aux personnes à mobilité réduite;

Réfection du toit de la piscine et modernisation des équipements de filtration;

Automatisation des systèmes mécaniques et de contrôle;

Réparations extérieures et remplacement du revêtement arrière du bâtiment;

Mise à jour des systèmes de sécurité, incluant le panneau d’incendie et les accès.

Pendant les travaux, le Centre sportif et culturel de Brandon sera fermé, à l’exception du gym qui demeurera accessible en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, une fermeture temporaire du gym est prévue en juillet afin de réaliser des travaux liés à la ventilation. La réouverture complète du Centre est prévue pour le 15 septembre 2025.

Suivez les développements

La communauté sera tenue au courant des progrès du projet tout au long des travaux. Bien que les employés seront en chômage pour une période de quatre mois, le téléphone du Centre restera fonctionnel.