Un nouveau bateau-mouche pour découvrir le Lac Taureau

Le public sans embarcation pourra venir découvrir le lac Taureau et son histoire à travers trois croisières à bord d’un tout nouveau bateau-mouche de 49 passagers dès le jeudi 7 juillet 2022.

La Société des parcs régionaux de la Matawinie a commandé la fabrique d’un nouveau bateau-mouche à la suite de l’octroi d’importantes aides financières.

« Depuis plusieurs années, un comité de travail s’est penché sur cet important projet pour le milieu. Le lac Taureau est le plus grand plan d’eau à moins de deux heures de Montréal et nous n’avions pas de croisières pour le faire découvrir, alors que le lac Taureau est l’un des points les plus touristiques de notre MRC », explique Martin Bordeleau, président de la Société des parcs mais également maire de la municipalité de Saint-Côme.

Ce projet a pu être réalisé grâce à une contribution financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui aura permis de financer l’acquisition pour 55 % du coût de projet, soit, 352 950 $, ainsi qu’à celle du Fonds de développement de l’offre touristique de Lanaudière, de l’ordre de 80 000 $.

« Notre gouvernement a à cœur le développement des communautés de toutes tailles d’un bout à l’autre du Québec. À titre d’attrait incontestable de sa région, le Lac Taureau et son offre touristique diversifiée contribuent grandement à la vitalité économique de Lanaudière. C’est pourquoi nous appuyons la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie pour l’achat d’un nouveau bateau d’excursions nautiques dont les nombreux visiteurs de cet exceptionnel lieu de villégiature pourront profiter », souligne Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

Pour démarrer, trois croisières seront offertes à partir de la Baie Dominique, dont une croisière historique à l’île du village avec arrêt sur l’ile, offerte sept jours par semaine en haute saison, en après-midi, une croisière au coucher de soleil, offerte du jeudi au dimanche et une autre au barrage du lac Taureau, les dimanches matin.

Les départs peuvent aussi être effectués de l’Auberge du Lac Taureau pour les clients de l’Auberge. Il est aussi possible de noliser le bateau pour vos groupes corporatifs en communiquant avec la centrale de réservations au 450-883-2730 ou au 1-866 266-2730.

Le nouveau bateau-mouche a été baptisé le N.M. Saindon par la population locale lors d’un vote populaire effectué par la Chambre de commerce au printemps dernier.

Pour tous les détails et réserver en ligne, consultez le croisiereslactaureau.com