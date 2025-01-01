Ville de Lavaltrie
La 9e édition des Virées du fleuve sous le soleil et la chaleur
Par Salle des nouvelles
Du 8 au 10 août dernier, la Ville de Lavaltrie a célébré avec enthousiasme la 9e édition des Virées du fleuve, un événement festif et rassembleur qui a séduit citoyens et visiteurs. Sous un soleil radieux et une chaleur estivale, les participants ont profité d’une programmation variée et dynamique, marquant une édition mémorable.
Le coup d’envoi a été donné le vendredi 8 août avec le spectacle présenté dans le cadre des Rythmes et courant, mettant en vedette Jonathan Roy. Sa voix envoûtante et son univers musical ont charmé plus de 5 000 spectateurs venus assister à Symphony of Doubts, un spectacle riche en émotions, mêlant compositions originales et reprises.
Ambiance estivale et animations variées
Le samedi 9 août, les activités ont battu leur plein. À la piscine du Complexe aquatique Desjardins, le parcours gonflable géant, présenté par Familiprix extra Mélanie Boulanger, a ravi petits et grands tout en offrant une belle occasion de se rafraîchir. Au Garage à Simon, le Marché public à thématique country a réuni une quinzaine de marchands locaux, animé par une chanteuse dynamique qui a su créer une ambiance festive avec du yodel et des classiques de la chanson country.
À la Place du 350e, le Symposium d’art 2025 a mis en lumière le talent d’artistes de Lavaltrie et de Lanaudière, dont Vanessa Marcoux, Nathalie Arsenault, Louise Desaulnier, Michel Beaudoin, Michel Terroux, Clo Richer, Geneviève Hébert, Créations Assylem, Myriam Bergeron, Pascale Tremblay, Roseline Houle, Martine Labrie et Phenix’s Art. Les visiteurs ont aussi pu participer à un atelier de dessin animé par Naomi Le Guédard, découvrir des livres sur le thème de l’art sous la Biblio-Tente, s’exprimer librement grâce à la P’tite roulotte d’art, et profiter d’une animation déambulatoire interactive.
Traversées fluviales attendues et appréciées
Les navettes fluviales entre Lavaltrie et Contrecœur ont connu un franc succès, affichant complet dès le samedi. Elles ont permis aux participants de découvrir la programmation de l’autre rive à pied ou à vélo. Les excursions en zodiac « Exploration de l’archipel des îles de Contrecœur » ont également très populaires, offrant une immersion unique dans la biodiversité des îles. L’organisme ZIP des Seigneuries était présent avec un kiosque de sensibilisation environnementale, partageant des informations sur la richesse écologique du fleuve
Première édition du tournoi de pickleball
La première édition du tournoi de pickleball du Club de pickleball de Lavaltrie a réuni 40 joueurs dans une ambiance dynamique. Félicitations aux gagnantes du podium féminin : Pascale Tremblay, Nicole Laporte et Chantal Drapeau, ainsi qu’aux gagnants du podium masculin : Jocelyn Beaulac, Daniel D. Gagné et Patrick Tardif. Ce tournoi bénéfice a permis d’amasser 800 $, remis à la Maison des jeunes de Lavaltrie. Le maire Christian Goulet, présent en tant qu’invité d’honneur, a souligné l’importance de cette initiative :
« Les Virées du fleuve démontrent à quel point Lavaltrie est une communauté vivante, engagée et solidaire. Le tournoi de pickleball, en plus d’avoir rassemblé des passionnés de sport dans une ambiance festive, a permis de soutenir la Maison des jeunes, un organisme de chez nous qui nous tient à cœur. Ce genre d’initiative incarne les valeurs qui nous unissent et renforce notre fierté collective. »