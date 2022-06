L’athlète lanaudoise Bianca St-Georges sélectionnée par Canada Soccer

L'athlète québécoise Bianca St-Georges a été sélectionnée par Canada Soccer pour participer au Championnat féminin de la Concacaf qui se déroulera au Mexique, le mois prochain.

Actuellement réunie à Toronto, l’équipe nationale féminine de Canada Soccer aura l’occasion de se qualifier à la fois pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 ainsi que pour les Jeux olympiques de Paris 2024 dans le cadre du Championnat féminin de la Concacaf de cet été.

Les Canadiennes ont connu un parcours très réussi au Championnat féminin de la Concacaf 2018 alors qu’elles ont été invaincues et affiché un différentiel de buts de plus -23 dans les quatre premiers matchs avant de s’incliner contre les États-Unis en finale.

Une athlète lanaudoise

Bianca St-Georges est née et a grandi à Saint-Charles-Borromée. Elle a commencé à jouer au soccer à l'âge de 5 ans et a fait partie de l'Association Soccer St-Félix et du Club de soccer Noir et Or de Lanaudière-Nord.

À 13 ans, elle rejoint le programme canadien REX au Québec. Pour sa carrière internationale, elle a commencé à jouer avec l'équipe canadienne U-17 au Championnat féminin U-17 de la Concacaf 2013. Cela lui a permis de gagner la médaille d'argent et la Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA en 2014.

En 2021, elle a été invitée pour la première fois au camp de l'équipe canadienne senior. Elle y a fait ses débuts le 11 juin 2021 lors d'un match amical contre la République tchèque.