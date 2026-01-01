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Après plus de deux ans de conflits

Postes Canada: les employés s'apprêtent à clore le vote sur la convention collective

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30 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Les employés de Postes Canada devraient achever samedi le vote sur les nouveaux accords provisoires, après plus de deux ans de conflits.

Quelque 55 000 membres du syndicat ont commencé à voter le 20 avril sur une convention collective de 5 ans qui prévoit des augmentations salariales de 6,5 % et de 3 % au cours des deux premières années.

Le Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes a indiqué qu'il prévoit de publier les résultats lundi.

Postes Canada et le syndicat s’affrontent depuis longtemps sur les salaires et les changements structurels au sein du service postal, les travailleurs ayant fait grève à plusieurs reprises tout au long du processus de négociation.

Les deux parties ont convenu de ne pas recourir à la grève ou au lock-out pendant le vote de ratification, bien que les employés se prononcent également sur l'autorisation d'un mandat de grève au cas où ils rejetteraient l'accord.

Environ 60 % du conseil d'administration du syndicat a approuvé la convention collective proposée, affirmant qu'elle garantissait la sécurité de l'emploi, mais la présidente du syndicat a demandé aux membres de la rejeter, arguant qu'elle réduisait les droits et la rémunération.

La société d'État a annoncé vendredi avoir enregistré une perte de 205 millions $ avant impôts au premier trimestre de l'année, alors qu'elle poursuit ses réformes visant à remédier à ses difficultés persistantes.

La Presse Canadienne

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