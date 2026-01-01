106 001 cubes énergie amassés grâce à une participation exceptionnelle

Le 26 mai dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a célébré avec fierté la clôture de sa toute première participation au défi des Cubes énergie, une initiative du Grand défi Pierre Lavoie visant à encourager l’adoption de saines habitudes de vie par l’activité physique quotidienne.

Du 27 avril au 18 mai 2026, les centres d’hébergement, les maisons des aînés (MDA) et la maison des aînés et alternative (MDAA) ainsi que les ressources intermédiaires et de type familial (RI‐RTF) se sont mobilisés avec enthousiasme pour relever ce défi rassembleur. Chaque jour, les employés, les résidents et les proches aidants ont cumulé des cubes énergie grâce à des activités variées, adaptées et stimulantes. Ce sont une quarantaine de milieux de vie qui ont participé au défi.

Un événement de clôture festif

Pour souligner cette mobilisation exceptionnelle, un événement de clôture a réuni gestionnaires, membres du personnel ainsi que plusieurs résidents et proches aidants autour d’un repas convivial, d’animations et de prises de parole officielles dans la cour extérieure du centre d’hébergement Parphilia-Ferland.

À cette occasion, nous avons notamment eu l’honneur d’accueillir Germain Thibault, cofondateur et directeur général du Grand défi Pierre Lavoie, dont la présence a mis en lumière l’importance de l’engagement de l’organisation envers la promotion de la santé et du plaisir de bouger, peu importe l’âge ou le milieu de vie.

« Ce défi témoigne de notre volonté de créer des milieux de vie dynamiques et stimulants. Chaque cube énergie représente un pas de plus vers un mode de vie actif, accessible et bénéfique pour tous », mentionne Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.

Le CISSS de Lanaudière tient à remercier chaleureusement les comités organisateurs ainsi que l’ensemble des participants, tant les résidents, les proches aidants que les membres du personnel, pour leur engagement extraordinaire tout au long du défi. Leur créativité, leur dévouement et leur énergie ont donné un sens à cette mobilisation. Grâce à leur implication quotidienne dans l’organisation et l’animation des activités, cette première édition 2026 a été un véritable succès. Merci également à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, la Fondation Santé Sud Lanaudière, ainsi que les MRC de Joliette, de d’Autray et de Montcalm pour leur soutien. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain, avec l’ambition de dépasser le nombre de cubes accumulés cette année.