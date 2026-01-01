Centraide Lanaudière célèbre l'excellence de ses partenaires

Centraide Lanaudière a dévoilé le 26 mai dernier à l’occasion de sa cérémonie virtuelle les récipiendaires de ses prix Reconnaissance, soulignant l'engagement remarquable et l'impact concret d'individus et d'organisations qui font une différence réelle dans leur communauté.

Le prix DISTINCTION est remis à un individu qui s'est démarqué par son engagement, son leadership et son implication exemplaire au sein de la campagne Centraide. Cette année, il a été remis à Michèle Amweg, dont l'implication au sein de la campagne du CISSS de Lanaudière a été déterminante. Témoignages, présentations vidéo, kiosques et activités en cafétéria : son enthousiasme communicatif a contribué à une croissance remarquable de 164 % de la campagne et à une hausse du don moyen parmi les donatrices et donateurs.

Le prix IMPACT souligne l'entreprise ou le groupe d'employés ayant réalisé la plus importante progression de ses résultats par rapport à la campagne précédente. Cette année, il a été attribué à Devolutions, entreprise de la région qui incarne la culture philanthropique de façon exemplaire. Les dons de ses employées et employés ont bondi de plus de 34 %, le taux de participation et le don moyen sont en hausse et l'entreprise a posé un geste exceptionnel en accordant un don corporatif de 50 000 $ cette année, en plus de son engagement constant à la campagne annuelle.

Le prix ÉTINCELLE reconnaît un organisme qui rayonne dans sa communauté par l'impact de son action sociale. Cette année, il a été décerné à la Maison des jeunes de Repentigny, un organisme leader qui, grâce à ses deux points de service très fréquentés, joue un rôle central dans sa communauté. Actif dans ses représentations, tissant des liens avec de nombreux partenaires et élus, et fiduciaire d'un projet collectif mené en collaboration avec une école du territoire, la MDJ illustre parfaitement ce que signifie rayonner et mobiliser autour d'une vision commune.

Enfin, le Coup de cœur est un prix spécial remis à une personnalité ou une organisation s'étant démarquée de manière extraordinaire. Cette année, il a été remis à Ginette Lampron, bénévole de longue date au sein du Comité d'investissement en développement social de Centraide Lanaudière. Sa rigueur analytique, sa vision et sa contribution au cadre d'investissement de Centraide, de même que son implication au sein d'un comité de développement social de Centraide RCOQ, ont laissé une empreinte durable. Alors qu'elle termine son engagement cette année, Centraide Lanaudière tient à la remercier chaleureusement pour tout ce qu'elle a apporté.

Centraide Lanaudière profite de cet événement pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont soutenu notre mission au cours de l'année. L'engagement de chaque donateur et donatrice, bénévole et partenaire est au cœur de notre capacité à agir pour les personnes les plus vulnérables de notre communauté.