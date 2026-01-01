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Chantier rue de la Visitation

Des mesures de sécurité essentielles à Saint-Charles-Borromée

durée 13h00
28 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Depuis le 19 mai dernier, le chantier routier sur la rue de la Visitation entraîne une densité de circulation accrue sur cette artère principale de Saint-Charles-Borromée. La Ville souhaite en expliquer les tenants et aboutissants, tout en présentant les mesures mises en place afin d’en atténuer les impacts.

Dans un premier temps : les mesures de gestion de la circulation mises en place visent à assurer la sécurité de tous les usagers, incluant les automobilistes et les travailleurs. Pour éviter l’attente sur la route, un détour par la route 343 est recommandé.

Par ailleurs, la circulation en alternance actuellement en vigueur répond à des normes strictes imposées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sur les chantiers routiers. Elle permet de maintenir des distances sécuritaires autour des zones de travail, particulièrement en présence de machinerie lourde, de camions et d’opérations d’excavation. Cette configuration est régulièrement utilisée afin de limiter les risques d’accident aux abords des chantiers. Ces interventions permettent de concilier l’avancement des travaux et la sécurité de la population et des travailleurs.

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements et à privilégier la voie de contournement (route 343) afin de réduire la congestion sur la rue de la Visitation. Les aménagements de circulation, établis selon la réglementation en vigueur, font l’objet d’un suivi régulier par la Ville de Saint-Charles-Borromée et l’entrepreneur. Certaines entraves peuvent être ajustées selon l’évolution des travaux. Or, la majorité des phases nécessitent le maintien de la circulation en alternance afin de garantir un environnement sécurisé.

Rappelons que les travaux permettront l’aménagement d’un lien actif sécuritaire, facilitant notamment les déplacements des élèves aux abords de l’école secondaire du Bois‐Brûlé. Les informations relatives à l’évolution et au calendrier des travaux, s’échelonnant jusqu’à la fin du mois de juillet, sont disponibles dans la section Info-travaux sur vivrescb.com.

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