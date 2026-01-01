7 000 $ de profit amassé lors de la 3e édition du spectacle d’humour

Le vendredi 17 avril dernier avait lieu la troisième édition de Rire pour mieux dormir au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie. C’est un montant de 7 000 $ de profit qui a été amassé pour les soins en pneumologie au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL). La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière tient à remercier chaleureusement Jonathan Beauchamp et sa famille, organisateurs de l’événement.

Tous les profits amassés dans le cadre de cette activité sont remis à la fondation et celle-ci se chargera de déposer le montant dans le fonds dédié au département de la pneumologie. Les dons permettront ensuite de financer l'amélioration des soins offerts plus particulièrement en apnée du sommeil.

Depuis quelques années, monsieur Beauchamp organise deux activités annuellement au profit de la fondation. Grâce à son implication et à la générosité des participants, près de 40 000 $ ont été amassés depuis 2023. La fondation souhaite souligner cet engagement et ce dévouement exceptionnels envers la cause. Les éditions antérieures de ces événements ont permis d’acquérir six appareils ApneaTrak permettant principalement d’enregistrer les signaux respiratoires, donnant ainsi une visibilité sur les données derrière le diagnostic.

« Nous sommes vraiment contents du résultat et de l’enthousiasme des gens pour ce spectacle. Année après année, nous voyons l’engouement grandir et c’est très motivant pour nous. Nous sommes heureux que le montant amassé puisse réellement permettre l’amélioration des soins en pneumologie dans notre région », souligne Jonathan Beauchamp, organisateur de l’événement.

« Nous sommes tellement choyés en tant qu’organisation de pouvoir compter sur des gens comme Jonathan et sa famille qui s’impliquent et qui sont dévoués pour la cause. Il est impressionnant aussi de voir tous les donateurs et participants, qui répondent présents année après année pour soutenir cet événement! » précise Maude Malo, directrice générale de la fondation.