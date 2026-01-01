Un outil développé pour détecter la consommation récente de cannabis

Depuis la légalisation du cannabis, les employeurs, les institutions et les organisations de sécurité font face à un défi majeur : l’absence d’outil fiable permettant de détecter une consommation récente et d’évaluer l’état réel d’un individu au moment présent. Il existe maintenant un outil pour détecter rapidement la présence de THC dans l'haleine et d'identifier une consommation récente avec précision.

Jusqu’à aujourd’hui, les méthodes de dépistage disponibles, notamment les tests urinaires, pouvaient indiquer une consommation remontant à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans lien direct avec une altération des capacités au moment du test. Une réalité qui compliquait la prise de décision et soulevait des enjeux importants en matière de sécurité, d’équité et de responsabilité.

Dans ce contexte, Alco Prévention Canada annonce l’arrivée au Québec du Cannabix Marijuana Breath Test (MBT), une technologie permettant de détecter la présence de THC dans l’haleine dans les heures suivant la consommationet fabriqué au Canada en plus.

« On nous demande depuis longtemps un outil comparable à l’éthylotest, mais adapté au cannabis. Aujourd’hui, on peut dire que ce jour est enfin arrivé. », résume Josée Lacasse, Directrice, Alco Prévention Canada

Une réponse attendue à un problème bien réel

Dans plusieurs secteurs, notamment la construction, le transport et les milieux industriels, la capacité d’évaluer l’état réel d’un employé au moment présent est un enjeu critique.

« Pendant des années, les employeurs ont dû composer avec des outils imparfaits qui ne permettaient pas de distinguer clairement une consommation passée d’un état de facultés affaiblies. Cette technologie vient changer la donne en offrant enfin une lecture beaucoup plus proche de la réalité », souligne Josée Lacasse, directrice chez Alco Prévention Canada.

Le Cannabix MBT cible une fenêtre de détection d’environ quatre heures suivant la consommation, soit la période la plus critique en matière d’altération des capacités. Non invasif, rapide et conçu pour une utilisation terrain, il s’inscrit dans une approche plus équitable et plus défendable sur le plan scientifique.

« Environ 13 % des Canadiens qui consomment du cannabis déclarent le faire avant ou pendant le travail », précise le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS).

Une solution concrète, moderne et équitable

Le Cannabix MBT vient corriger cette faiblesse majeure en permettant de détecter le THC dans l’haleine dans une fenêtre d’environ 4 heures suivant la consommation, soit la période la plus critique en matière d’altération des capacités.

Cette technologie :

- cible la consommation récente;

- est non invasive;

- offre une approche plus équitable, scientifique et défendable.

L’absence d’outil adapté a longtemps placé les employeurs dans une zone grise, entre obligation de sécurité et respect des droits des employés.

Dans un contexte où les exigences en matière de prévention et de gestion des risques sont en constante évolution, disposer d’un outil capable de mesurer l’état réel au moment présent devient un levier essentiel.

« La question n’est plus seulement de savoir si une personne a consommé, mais si elle est apte à travailler en toute sécurité au moment précis où elle occupe son poste », ajoute Josée Lacasse.

Une technologie désormais accessible au Québec

Avec l’introduction du Cannabix MBT, Alco Prévention Canada rend accessible une solution attendue depuis plusieurs années par les entreprises, les organisations publiques et les intervenants en sécurité.

Cette innovation ouvre la voie à des pratiques de dépistage mieux adaptées aux réalités actuelles, en permettant d’allier sécurité, rigueur et équité dans la gestion des situations liées au cannabis.

« Cette technologie ne s’adresse pas à un seul secteur, mais à l’ensemble des environnements où la sécurité dépend de l’état réel des individus au moment présent », termine Mme Lacasse.