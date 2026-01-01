Saint-Charles-Borromée annonce l'acquisition d'une unité mobile d'entretien

À l’occasion de la Semaine nationale des travaux publics, la Ville de Saint-Charles-Borromée annonce l'acquisition du Gamo-X, une unité mobile d'entretien personnalisée et 100 % électrique conçue et fabriquée par la PME québécoise Gamotech.

L'unité est intégrée aux opérations quotidiennes de l'équipe des travaux publics, notamment pour les interventions sur le réseau d’aqueduc, et remplace un équipement arrivé à la fin de sa durée de vie utile.

L'unité livrée à Saint-Charles-Borromée a été personnalisée en étroite collaboration avec l'équipe des travaux publics, afin que ses caractéristiques répondent précisément aux réalités du terrain et aux besoins exprimés par celles et ceux qui l'utiliseront au quotidien.

Conçu et fabriqué à Blainville, le Gamo-X fournit une alimentation hydraulique, pneumatique et électrique aux outils utilisés en travaux publics à partir d'une batterie lithium-ion. L'unité élimine les émissions polluantes liées aux opérations d'entretien et réduit la pollution sonore lors des interventions, ce qui améliore les conditions de travail des employés municipaux et le confort des citoyens.

« Nos équipes des travaux publics sont sur le terrain tous les jours, dans toutes les conditions. En leur confiant une unité 100 % électrique, nous améliorons concrètement leur environnement de travail en éliminant le bruit et les émissions polluantes. En misant sur une technologie québécoise, on investit à la fois dans la qualité de nos services, dans l'environnement de travail de nos employés et dans le savoir-faire d'ici », souligne Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée.

Une fierté partagée à l’échelle nationale

La Ville a poussé la collaboration encore plus loin en mettant en lumière cet équipement innovant dans une capsule vidéo, laquelle sera officiellement présentée par la campagne Sur la route TP de l’organisme Fièrement TP durant la Semaine des travaux publics. Cette vidéo, qui met en vedette des membres de l’équipe municipale, témoigne de leur fierté de contribuer à la transition énergétique de leur service.

« Chaque ville qui fait le saut vers l'électrification de ses travaux publics envoie un signal fort à l'ensemble du milieu municipal québécois. La décision de Saint-Charles-Borromée démontre que les municipalités de toutes les tailles peuvent jouer un rôle moteur dans la transition. Nous sommes fiers de contribuer, avec notre technologie, à améliorer les conditions de travail des employés des travaux publics et à réduire l'empreinte environnementale des opérations municipales », souligne Olivier Brault, président et directeur général de Gamotech.