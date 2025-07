Le Centre hospitalier De Lanaudière plante 750 arbres sur son terrain

En collaboration avec l’organisme Mamidja Environnement, des partenaires et une quarantaine de bénévoles, la Direction des services techniques du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a contribué à planter près de 750 arbres sur le terrain du Centre hospitalier De Lanaudière, à Saint-Charles-Borromée.

S’ils ne mesurent que quelques centimètres pour l’instant, les feuillus et les conifères mis en terre promettent de grandir et d’offrir d’ici quelques années un paysage tout en verdure. Le CISSS avait à sa disposition plusieurs essences d’arbres, dont des pins blancs, des pins rouges, des bouleaux jaunes, des épinettes blanches et des érables à sucre. Ces derniers ont été plantés tout autour de l’hôpital.

Amélioration de la qualité de l’air

Présidente de l’organisme Mamidja Environnement, Francine Mamidja ose rêver à un avenir plus vert pour les prochaines générations. C’est elle qui a approché le CISSS de Lanaudière pour lui proposer de prendre part à cette plantation. C’est d’ailleurs l’organisme qui fournit les arbres, grâce au soutien de ses partenaires.

Le CISSS a rapidement accepté l’offre, qui s’arrime avec son souhait de lutter contre les changements climatiques, de contribuer à diminuer les îlots de chaleur et de réduire l’émission de gaz à effet de serre (GES).

« La réduction des émissions polluantes améliore la qualité de l’air et, par conséquent, elle présente de nombreux bienfaits pour la santé », souligne Jérémie Forget, conseiller en bâtiment à la Direction des services techniques et coordonnateur de l’activité de plantation.