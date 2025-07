L'Omnium de Golf André Chalut récolte un montant record de 131 118 $

Le 45e Omnium de Golf André Chalut, du 18 juin au Club de golf de Saint-Jean-Matha, a permis de récolter un montant record de 131 118 $ qui est remis au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) par le biais de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Mentionnons que c'est la 26e fois que l'événement est au profit de cette fondation. Ce don servira à financer, comme l'an dernier, une toute nouvelle Clinique du sein au CHDL.

Avec ses 45 éditions à son actif, ce tournoi de golf est l’un des plus anciens au Québec. Malgré les années, il reste toujours aussi populaire et apprécié dans la communauté lanaudoise. Les joueurs y participent avec enthousiasme, autant pour le plaisir de jouer que pour soutenir une cause qui leur tient à cœur — celle portée depuis longtemps par la grande famille Chalut. La présence de personnalités sportives ajoute d’ailleurs une belle touche à l’événement.

La fondation désire remercier profondément la famille Chalut pour sa grande générosité et souligner sa précieuse implication auprès de la fondation, notamment par l’Omnium de Golf André Chalut, et ce, depuis 1998. Depuis 25 ans, plus de 1 M$ ont été remis à la fondation par la famille Chalut avec cette activité-bénéfice.

« Il est important pour nous de redonner à la communauté pour améliorer les soins de santé dans la région. Nous faisons confiance à la fondation, nous savons qu’elle réutilisera ces fonds pour des projets ou équipements nécessaires aux besoins de la communauté » ajoute monsieur Alain Chalut, Président de A. Chalut auto ltée.