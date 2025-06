La 45e édition de l'Omnium de Golf André Chalut récolte 131 118 $

La 45e édition de l’Omnium de Golf André Chalut a permis de ramasser 131 118$. Cette somme sera remise à La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, dans le cadre de la grande campagne Agir Ensemble pour l’humain. L’événement a eu lieu le mercredi 18 juin 2025 au Golf Matha.

Cette 45e édition était empreinte de fierté et de reconnaissance. La pérennité de l’événement et son succès touchent profondément Alain Chalut et son fils Alexandre Chalut qui tiennent la barre de ce tournoi. En soirée, Lucien Deblois, président d’honneur, a rendu hommage à Marcel Bonin, ancien joueur du Canadien de Montréal, joliettain impliqué auprès des jeunes et ami de la famille Chalut.

En mai 2023, Alain Chalut s’est engagé dans la grande campagne « Agir Ensemble pour l’humain » de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Un des projets clés de cette campagne est la création d’une clinique du sein au CHDL. Ce projet s’inscrit dans la vision de la Famille Chalut de soutenir les projets en lien avec l’oncologie. Les fonds ramassés seront entièrement consacrés à ce projet.

L’Omnium de Golf André Chalut a été mis sur pieds par André Chalut en 1979. Son fils Alain Chalut et maintenant son petit-fils Alexandre Chalut prennent la relève. Ces hommes de coeur sont épaulés par un comité formé du personnel de leurs entreprises : A. Chalut auto ltée, Malo Transport (1971) inc., L. Breton Transport inc. Et Transport Chalut 2000 inc.