Emma et Noah ont été les prénoms d'enfants les plus populaires en 2024

Emma et Noah ont été les prénoms les plus populaires parmi les nouveaux-nés de 2024.

Retraite Québec a dévoilé son traditionnel palmarès des prénoms les plus populaires de l'année et il y a peu de nouveaux venus au sommet.

Chez les filles, Emma est très populaire depuis de nombreuses années, mais il s'était fait déclasser par Alice et Florence en 2023. En 2024, il a repris la première place qu'il détenait en 2022 et 2021.

L'an dernier, 462 fillettes ont reçu ce prénom. Il est suivi par Olivia, Florence, Charlotte et Alice.

Pour les garçons, Noah est demeuré numéro un, comme il l'a été en 2023, 2022 et 2021. En 2024, on comptait 572 garçons portant le nom de Noah. Leo, Liam, William (ces deux derniers à égalité), Thomas et Louis complètent le palmarès des cinq prénoms les plus populaires.

Retraite Québec a offert une nouveauté cette année: les données ont été ventilées selon la région. Ainsi, certains prénoms qui ne se retrouvent pas parmi les plus populaires se taillent une place dans certaines régions.

À Montréal, le prénom Sofia est en tête de liste pour les filles (90), alors que dans l'ensemble du Québec, il glisse au neuvième rang. Les Romy (ou Rommy) sont nombreuses sur la Côte-Nord (7) et dans le Centre-du-Québec (22), mais le prénom n'apparaît pas dans les dix premiers au Québec.

À Québec, le prénom Édouard a la cote chez les garçons (71), mais il n'apparaît qu'au huitième rang au total. En Gaspésie, les Éloi étaient plus nombreux (9), un prénom qui n'est pas non plus dans les dix premiers dans toute la province.

La Presse Canadienne