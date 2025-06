La Classique Richelieu-Harnois récolte 290 050 $ pour des organismes

Lors de la 43 édition de la Classique la Classique Richelieu-Harnois, un montant de 290 050 $ a été récolté pour le remettre à des organismes de la région par l'entremise de la Fondation Harnois Énergies.

L'événement s'est déroulé le 3 juin, sous la présidence d’honneur du Groupe Villemaire, au Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori.

Organismes soutenus par la Fondation en 2025

En 2025, les profits seront entièrement versés à des organismes, dont le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière.

Le Centre de pédiatrie sociale est un organisme à but non lucratif engagé, depuis 2013, à offrir un soutien essentiel aux jeunes et aux familles vivant des situations de grande vulnérabilité. Il fournit des services médicaux, psychosociaux et juridiques adaptés à leurs besoins afin d’assurer leur mieux-être et de développer leur plein potentiel.

Un encan interactif au succès remarquable!

L’encan interactif, lancé le 23 mai dernier, a connu un succès sans précédent, avec une collecte record de 63 406 $ grâce à la générosité des participants.