La CNESST rencontre les nouveaux travailleurs durant tout l'été

Du 19 mai au 22 août, deux agents en prévention de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rencontreront plusieurs travailleurs à travers la région de Lanaudière.

Dans le cadre de l'Escouade prévention nouveaux travailleurs de la CNESST, Rayan Aniba et Domithilde D’Anjou vont offrir des ateliers d’échange et de sensibilisation gratuits sur la santé et la sécurité du travail. Des notions sur les normes du travail et l’équité salariale seront également abordées.

Vivre une situation de nouveauté en emploi, comme un changement de poste ou l’attribution de nouvelles tâches, constitue un facteur de vulnérabilité déterminant pour la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses.

Au Québec, c'est un total d'une quarantaine d'agents qui tiendront des ateliers d'une heure en mode présentiel ou virtuel. Ils traiteron notamment de la démarche de prévention ainsi que des droits et des obligations en matière de travail des employeurs, des travailleuses et des travailleurs.

Les nouveaux travailleurs et travailleuses, plus à risque?

Peu importe l’âge, la nouveauté en emploi ou le changement récent de poste peut augmenter le risque de subir une lésion professionnelle.

Ce phénomène commun s’applique à une panoplie de situations, comme : occuper un poste depuis moins d’un an; exécuter une ou plusieurs tâches pour la première fois; exécuter une tâche à la suite d’une modification d’une méthode de travail ou revenir dans un milieu de travail après une absence prolongée.

Les ateliers de l’Escouade sont idéaux pour créer et maintenir un climat d’échange favorable entre les différents acteurs des milieux de travail, contribuant ainsi à limiter l’effet de la nouveauté en emploi sur la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs.

En 2024, 9 091 travailleuses et travailleurs et 1 167 représentants d’employeurs ont été rencontrés dans le cadre des ateliers de l’Escouade. Au total, 877 présentations en entreprise ont été offertes durant la saison estivale à travers le Québec, ce qui représente une augmentation de plus de 18 % par rapport à l’édition 2023. Selon le sondage d’appréciation transmis à la suite de ces présentations, 96 % des employeurs se sont dit satisfaits du service offert par l’Escouade prévention nouveaux travailleurs et 98 % d’entre eux le recommanderaient. Réservez votre place!