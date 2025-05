Biscuit sourire : près de 24 000 $ pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Trois succursales Tim Hortons de Lanaudière ont participé à la dernière campagne du Biscuit sourire permettant de récolter un montant de 23 980 $ en soutien à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Ainsi, les restaurant de Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha se sont unis pour participer à la campagne qui à travers le pays appui plus de 600 organismes caritatifs et communautaires.

C'est plus de 22 millions de dollars qui ont été amassés durant la période de la campagne.

Depuis la toute première campagne du Biscuit sourire en 1996, grâce à cet événement annuel, Tim Hortons a versé plus de 151 millions de dollars à des organismes caritatifs et communautaires choisis chaque année par ses propriétaires de restaurant. Ces organismes comprennent des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles.