Une Zone neutre à la bibliothèque municipale de Saint-Paul

Les citoyens de Saint-Paul ont dorénavant un lieu sécuritaires pour les échanges dans le stationnement de la bibliothèque Fernande-Richard, au 790, boulevard de l'industrie.

Cette nouvelle Zone neutre est une collaboration entre la Municipalité et la Sûreté du Québec. Elle est aménagée de façon à être facilement repérable grâce à un marquage au sol clair et à une signalisation permanente. L’espace est également équipé de caméras de surveillance et est disponible en tout temps pour permettre des rencontres sécuritaires, notamment lors de transactions effectuées via des plateformes de vente en ligne ou pour des échanges de garde d’enfants.

Il est important de noter que la Zone neutre n’est pas sous surveillance policière en continu. Les citoyens sont donc invités à demeurer vigilants et à faire preuve de prudence lors de leurs échanges.

Cette initiative vise à renforcer la sécurité et la tranquillité d’esprit des citoyens en leur offrant un espace neutre, accessible et encadré.