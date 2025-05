Une troisième année pour l’Écofest de Rawdon ce samedi 24 mai

Ce samedi 24 mai, la population est invitée, de 9 h à 13 h, à la 3e édition de l'Écofest de Rawdon qui se déroule sur la plage municipale.

En cas de mauvais temps, l'activité ouverte aux petits et aux grands se déroulera au Collège Champagneur. Cette matinée dédiée à l’environnement propose une programmation éclatée qui plaira aux familles comme aux passionnés de jardinage et aux amateurs de plein air.

En plus de la traditionnelle distribution gratuite de compost, d’arbustes riverains et d’arbres, la Municipalité et son Comité de la Politique familiale offrent des jeux gonflables, du maquillage et une multitude d’ateliers et kiosques pour amuser petits et grands autour du thème de l’environnement.

Indispensables du jardinage

L’échange de plantes vivaces permettra de renouveler la flore des plates-bandes et aménagements paysagers, alors que la grainothèque de la Bibliothèque Alice-Quintal offrira ses semences pour l’été 2025. Plusieurs prix de présence seront offerts aux visiteurs, dont notamment un baril récupérateur d’eau de pluie, des lilas français et des certificats-cadeaux pour le Marché public La Récolte!

Découvertes et saveurs au menu

Atelier sur les insectes, rallye forestier et atelier sur les amphibiens reptiles avec Cornélius le serpent sauront plaire aux explorateurs de tous âges. Une douzaine d’organismes seront présents pour informer et sensibiliser la population sur une multitude de sujets touchant à l’environnement: espèces exotiques envahissantes, matières résiduelles, gestion responsable de l’eau, entre autres, seront au cœur des discussions. Un bazar d’équipements et de vêtements de sport usagés sera aussi sur place.

Un menu allant de pair avec les producteurs locaux fera découvrir certains délices de chez nous, comme les saucisses de bison et de wapiti, les fruits et légumes biologiques, les smoothies à vélo, les végétaux comestibles et diverses autres saveurs à déguster. La liste complète des exposants et la programmation détaillée se trouvent au rawdon.ca.