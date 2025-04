La semaine du Biscuit sourire de Tim Hortons de retour dès le 28 avril

La campagne annuelle du Biscuit sourire organisée par la chaîne de restauration Tim Hortons est de retour du 28 avril au 4 mai. Lors de cette semaine, la vente des biscuits aux brisures de chocolat permettent d’amasser des fonds pour des organismes caritatifs locaux partout au pays, dont la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Pour une 18e année consécutive, les succursales de Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de- Valois ainsi que Saint-Jean-de-Matha remettront leur profit à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

La première campagne du Biscuit sourire a eu lieu en 1996 et visait à recueillir des fonds pour l’Hôpital pour enfants de Hamilton, en Ontario. Plus de 20 ans plus tard, 100 % des recettes de chaque Biscuit sourire va à des organismes caritatifs de partout au pays, afin de soutenir les communautés dans lesquelles les restaurants sont situés. En 2025, plus de 600 organismes caritatifs et groupes communautaires recevront les dons recueillis pendant la campagne d’une semaine.

À propos de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est une organisation philanthropique ayant pour mission de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière.