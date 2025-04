La Journée verte de retour à Saint-Charles-Borromée

Le samedi 10 mai, la population de Saint-Charles-Borromée est attendue pour participer à sa traditionnelle Journée verte, de 8 h à 14 h, au parc du Bois-Brûlé.

L’événement propose comme toujours la distribution gratuite de compost, de pousses d’arbres et de la plante emblème de la Ville, le Miscanthus sinensis « Huron Sunrise », une vivace ornementale prisée pour sa beauté et sa robustesse. Chaque résidence pourra recevoir une pousse d’arbre et une vivace, jusqu’à épuisement des stocks. Aucune réservation n’est possible.

« La Journée verte incarne pleinement les valeurs de notre Ville : un milieu de vie durable, engagé et fier de ses gestes concrets pour l’environnement. Si Saint-Charles-Borromée se distingue dans la MRC de Joliette en matière de compostage, c’est grâce à l’implication constante de nos citoyens. Ensemble, nous faisons bien plus que jardiner, nous cultivons l’avenir. », souligne le maire Robert Bibeau.

Distribution de compost : ce qu’il faut prévoir

La distribution de compost se fera en libre-service, comme à l’habitude. Les citoyens sont invités à apporter leur pelle et leurs contenants. Un maximum de 240 litres (l’équivalent d’un bac brun) est autorisé par résidence. Le remplissage de remorque n’est pas offert, et il est inutile d’arriver dès l’ouverture : le compost sera disponible en quantité suffisante pour tous.

L’accès à l’événement est réservé exclusivement aux Charlois. Une preuve de résidence ou la carte citoyenne Civis (physique ou numérique) sera demandée sur place. Rappelons que l’événement aura lieu peu importe les conditions météorologiques.