Journée de l’arbre 2025 de Saint-Félix-de-Valois le 10 mai

Les citoyens de Saint-Félix-de-Valois sont conviés à la Journée de l’arbre 2025 le samedi 10 mai de 8 h à 12 h à l’écocentre municipal situé au 4400, rue Beaudry.

« 2025 est une grande année pour les arbres à Saint-Félix-de-Valois avec l’adoption de la toute première Politique de l’arbre, indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. La thématique du mois de l’arbre et des forêts est : Je choisis le bois! C’est aussi la journée pour choisir son arbre et préparer son terrain pour l’été! »

Mai, mois de l’arbre et des forêts

Le Québec s’est bâti grâce au bois de ses forêts. Matière première nécessaire à la construction, au chauffage, à la cuisson ou à l’ameublement, il était indispensable. Ce n’est pas un hasard si plusieurs de nos villes et de nos villages sont situés près des rivières. Ce choix, fait par nos bâtisseurs, était dicté par les voies navigables qui servaient à la drave du bois jusqu’aux scieries et aux papetières dispersées sur le territoire. Bien que les moyens de transport aient évolué, nos communautés et leurs entreprises sont toujours là pour témoigner de cette époque. À Saint-Félix-de-Valois, les nombreux moulins, dont le moulin à scie Beausoleil, en sont témoins!

Le nom de la journée l’évoque, c’est d’abord la journée de la distribution d’arbres. Cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en collaboration avec l’Association forestière de Lanaudière profite du Mois de l’arbre et des forêts pour distribuer des essences indigènes. Pins, érables à sucre, bouleaux jaunes et épinettes blanches sont distribués gratuitement aux citoyens.

Jardins comestibles, pour tous!

Les aménagements comestibles sont tendance et bénéfiques pour les gourmands de passage. Il est important de ne pas oublier les insectes. Une sélection de légumes, plantes aromatiques, arbres et arbustes fruitiers et plantes nectarifères seront distribués aux citoyens sur place. Il y aura une limite de plants par personne pour permettre au plus de gens possible d’en profiter.

Les plantes, arbustes et arbres sont fournis par la Jardinière du nord, et nos producteurs maraîchers bio locaux fourniront les légumes et fines herbes. En plus des deux pots par adresse, les citoyens pourront combler leur besoin de plants de légumes bio directement au kiosque de vente de la Coop Au bout du rang.

Biodiversité et défi pissenlits

Les membres du comité consultatif en environnement seront présents pour distribuer les affichettes du Défi Pissenlits et pour parler des différents projets de valorisation de la biodiversité. Autant pour les pollinisateurs et le mouvement Mai sans tonte que pour les papillons monarque et le projet Mission monarque. Embarquez dans le mouvement!

Compost

Un incontournable de la Journée de l’arbre est la distribution de compost. 80 tonnes provenant de la revalorisation de la collecte du bac brun seront distribuées. Nous demandons aux citoyens de se limiter à un contenant de pelle (bucket) par adresse afin d’en faire bénéficier tout le monde. S’il reste du compost après l’événement, il sera disponible en accès libre sur les heures d’ouverture de l’écocentre.

C’est donc le temps d’ouvrir le jardin et de vous préparer pour la troisième édition du concours d’embellissement Félix en fleur dont les détails seront annoncés dans le Félicien de juin!

Gestion de l’eau – Barils récupérateurs d’eau

Environnement et jardin impliquent également de s’intéresser à la gestion de l’eau. En effet, beaucoup d’eau est utilisée chaque année dans la cour : jardinage, piscine, jeu d’eau, nettoyage, etc. Voilà pourquoi la Municipalité revient avec un lot de barils récupérateurs d’eau de pluie afin de répondre à la stratégie d’économie d’eau potable. Comme la dernière fois, les barils seront disponibles au coût réduit de 50 $ taxes incluses, sur le principe d’un par adresse jusqu’à épuisement des stocks.

Commande et paiement

La commande et le paiement des barils peuvent se faire de trois façons :

La réservation de votre baril est effective une fois le paiement effectué. La récupération des barils se fera le jour de l’événement de 8h à midi ou jusqu’à épuisement des stocks. Nous nous réservons le droit d’annuler les commandes supplémentaires pour la même adresse.

Déchiquetage et protection des renseignements personnels

Un service de dépôt de documents sensibles sera disponible pour les résidents afin de vous débarrasser de vos documents contenants des renseignements personnels. Ils seront ajoutés au lot de documents municipaux devant être déchiquetés sécuritairement.

1 - en ligne sur le portail Voilà! dans la section Loisirs, sélectionnez l’activité Journée de l’arbre, baril récupérateur d’eau de pluie et procédez à votre inscription. Vous serez alors en mesure de le payer par carte de crédit ou débit. Si vous n’avez pas configuré votre section Loisirs de la plateforme, vous devez le faire avant de pouvoir vous y inscrire. Un guide pour vous accompagner dans chacune des étapes est disponible en ligne : https://st-felix-de-valois.com/wp-content/uploads/2024/03/Guide-de- configuration-de-compte-et-inscription-de-loisir-V oila.pdf

2 – en personne en argent comptant ou paiement Interac à la réception de la mairie d’ici le 9 mai à midi.

3 – en personne en argent comptant le jour de l’événement, si jamais il reste des barils.

Pour favoriser la fluidité et bonifier le budget de distribution d’arbustes et de plantes, il n’y aura pas de tirage cette année.

Notez que les services de point de dépôt de l’écocentre seront fermés pour l’occasion. L’horaire habituel reprendra à partir de 12 h 45.