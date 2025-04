Des travaux d’infrastructures sur les rues Saint-Pierre Sud et Martel

À compter du 22 avril, les travaux d'infrastructures sur les rues Saint-Pierre Sud et Martel débuteront. Plusieurs entraves sont prévues dans le secteur, et ce jusqu'à la fin novembre 2025.

Les rues Saint-Pierre Sud, entre le boulevard Manseau et la rue Lépine, ainsi que la rue Martel, seront fermées à la circulation.

Aménagements projetés

Ces interventions consisteront essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et d'égout sanitaire. Les bordures, trottoirs de béton, structures de rues et pavages seront également refaits.

Ces aménagements entraineront plusieurs améliorations, dont des espaces de verdure supplémentaires, l’ajout d’arbres, ainsi qu’une meilleure sécurisation du transport actif grâce à la création d’une piste multifonctionnelle hors chaussée, entre les rues Piette et Lépine.

Le budget global de ce projet est de 14,2 millions de dollars, dont près de 7 millions seront couverts par une subvention, ce qui permettra de minimiser l'impact sur les finances municipales. Il convient également de souligner l'engagement du conseil à travers la mise en œuvre de son plan directeur, qui prévoit d'importants investissements dans son réseau, dont celui-ci.

« La Ville s'investit pleinement pour assurer une réfection des conduites souterraines dans les meilleures conditions possibles et met tout en œuvre pour minimiser les impacts. Il est important de souligner que ces interventions indispensables permettront de renforcer de manière significative nos infrastructures et d'assurer une optimisation du fonctionnement de notre réseau d’égouts et d’aqueducs à long terme », exprime le maire Pierre-Luc Bellerose.

Où obtenir plus d’informations?

Pour plus de détails sur ces travaux, consultez la section « Travaux et entraves » au joliette.ca. Une foire aux questions est disponible traitant divers sujets, tels que la collecte des matières résiduelles, la livraison du courrier et des colis, le stationnement, etc.

Inscrivez-vous également aux alertes municipales pour suivre l’avancement du projet. Pour vous inscrire, rendez-vous sur votre espace citoyen CIVIS à civis.joliette.ca et sélectionnez la rubrique « États des chantiers - Travaux ».