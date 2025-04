Crue printanière : débâcle terminée dans le Grand Joliette

Les villes de Joliette, Notre- Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et la municipalité de Saint-Paul annoncent la fin de la débâcle printanière sur la rivière L’Assomption dans le Grand Joliette.

Les précipitations des derniers jours, combinées aux douces températures, ont permis au couvert de glace de se désintégrer graduellement, puis de s’écouler vers l’aval au cours de la fin de semaine, et ce, avec un débit bien en dessous du seuil de veille d’inondation.

Selon la firme Hydro Météo, le débit maximum observé durant la débâcle a été de 73 m3/s, ce qui en fait la plus faible débâcle des 30 dernières années. L’affaiblissement préventif du couvert de glace, réalisé en mars dernier, aura permis une érosion progressive et naturelle, facilitée par le débit de l’eau et l’ensoleillement.

Les quatre municipalités se réjouissent de ces conditions printanières idéales, qui offrent enfin un printemps de répit à la population riveraine, durement touchée au cours des dernières années. Elles soulignent l’expertise de la firme Hydro Météo, mandatée pour assurer le suivi de la situation de la rivière, et saluent la qualité du travail accompli.

Cette débâcle printanière s’est déroulée sous le signe d’une excellente collaboration entre les quatre municipalités, rendue possible grâce à l’entente intermunicipale en vigueur. Chacune a joué un rôle clé dans la planification, la coordination et le suivi de la situation sur la rivière L’Assomption, assurant ainsi une gestion concertée et efficace des risques printaniers.