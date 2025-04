Un franc succès pour le gala 35e anniversaire d’Action Famille Lavaltrie

Le jeudi 27 mars dernier, Action Famille Lavaltrie a célébré ses 35 ans d’existence lors d’un gala mémorable qui a rassemblé 120 convives. La soirée, qui s’est tenue dans les locaux de La Fondation Marc Saulnier, a permis de mettre en lumière le parcours exceptionnel de l’organisme et l’impact positif qu’il a eu sur des centaines de familles depuis sa fondation à travers des témoignages touchants et des moments de commémoration.

Un encan silencieux offrant des œuvres d’artistes locaux a permis d’amasser 2 860 $ pour soutenir sa mission auprès des familles de la communauté.

Les invités ont savouré un souper trois services mettant en valeur des produits locaux, soigneusement préparé par le chef invité Nicolas Moreau et son équipe. Ils ont également été divertis grâce aux prestations des humoristes Jacob Ospian et Val Belzil.

L’organisme remercie également le député du Bloc Québécois Yves Perron et le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, pour leur présence et leur soutien indéfectible.

Ce gala des 35 ans représente bien plus qu’une simple célébration; il témoigne de l’engagement et de la solidarité qui animent la communauté depuis plus de trois décennies.

