Le presbytère de St-Félix-de-Valois reçoit 1 300 000 $

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a obtenu un soutien financier du gouvernement du Canada de 1 300 000 $ pour la rénovation et le réaménagement de son ancien presbytère.

L'argent servira à l'amélioration, la réparation de la toiture, le remplacement du système de chauffage et de ventilation, la rénovation des blocs sanitaires et la redéfinition des espaces de stockage et de bureaux afin que le bâtiment soit conforme au Code du bâtiment. Cela permettra de réutiliser les locaux pour accueillir des organisations communautaires, de préserver un élément important du patrimoine bâti, religieux et historique de la collectivité tout en améliorant l'accessibilité du bâtiment et en réduisant son empreinte écologique afin d'en faire un bâtiment communautaire véritablement vert, inclusif et accessible.

« Nous sommes très heureux du soutien du gouvernement du Canada via le Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) pour la rénovation du presbytère. C’est un bâtiment historique important et sa rénovation permettra d’en préserver la valeur patrimoniale en redonnant l’accès à la communauté par son utilisation à des fins communautaires et culturelles; tout en respectant les grands principes de notre planification stratégique de développement durable », indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Soutien à plusieurs projets à travers le pays

Le projet fait parti d'un investissement fédéral de plus de 153,8 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Un total de 70 projets ont été choisis à travers le pays, et ce dans différentes régions.

Pour les familles, ces initiatives signifient l’accès à des espaces publics plus sûrs, plus sains et plus accueillants, où les enfants peuvent jouer, apprendre et grandir. Des centres communautaires, des centres de loisirs et des espaces culturels deviendront plus dynamiques, ce qui favorisera les liens sociaux et le sentiment d’appartenance. En soutenant la création d’emplois locaux et la croissance économique, ces projets offriront de nouvelles occasions et renforceront les collectivités pour les générations à venir.