Québec et Ottawa s'entendent: 50 millions $ pour l'itinérance

Un nouveau sondage suggère que les Canadiens sont de plus en plus inquiets des droits de douane des États-Unis, du président Donald Trump et de l'agression économique américaine. Le sondage Léger, mené auprès de plus de 1500 adultes canadiens du 14 au 16 mars, indique que 41 % des répondants considèrent ces trois facteurs comme les menaces les ...