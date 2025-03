Le 16e Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique récolte 305 000 $

C'est un montant de 305 000 $ au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière qui a été récolté lors de la 16e édition du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique présenté par Banque Nationale.

Cet événement, qui s’est tenu le 15 mars 2025 à la Station touristique Val Saint-Côme, a une fois de plus dépassé toutes les attentes.

Une journée rythmée par le sport et le plaisir

Cet événement familial et sportif a offert une journée complète d’activités telles que le ski alpin et la planche à neige aux participants préalablement inscrits. Une chasse au trésor était également proposée pour les enfants inscrits dans les équipes. Au bas des pentes, un grand Village des partenaires avec une trentaine de kiosques était mis à la disposition des participants, mais également au grand public, inscrits ou non à l’événement. Chaque kiosque, réservé par différentes entreprises et partenaires de la région, offrait quelque chose à boire ou à manger, des jeux ou des concours, en échange d’un don. Une variété d’activités était donc proposée aux personnes présentes. En s’inscrivant à l’événement, chaque équipe s’était engagée à cumuler le plus grand nombre de descentes possibles pour se hisser sur le podium, tout en lançant une collecte de fonds en amont pour contribuer à l’objectif financier de l’événement.

Fonds amassés depuis sa création

Depuis sa création en 2009, l’événement a permis d’amasser plus de 2 M$. Tous ces profits ont permis et continueront de permettre l’amélioration des soins de santé et des services sociaux dans le nord de Lanaudière. Pour une 8e édition, la moitié des sommes amassées lors du Défi Ski est dirigée vers le Fonds Pier-Luc Morin. Ce fonds a été créé en 2010, à la suite du décès du jeune moniteur de ski. Pour la famille, il allait de soi que ce fonds soit utilisé à l’amélioration des soins de santé pour la communauté de Matawinie dont Pier-Luc était originaire.

« Grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos participants, partenaires, bénévoles et donateurs, cet événement sportif a permis de récolter 305 000 $ en 2025 et donc de franchir le cap des 2 M$ amassés depuis sa création. C’est sincèrement incroyable! Ce succès témoigne de la force de notre communauté et de l'engagement commun pour une cause qui nous unit tous. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à cette réussite » déclare Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Sur le podium 2025

La fondation tient à souligner les différents gagnants de la journée, comme ceux-ci se sont réellement dépassés pour l’événement. Le prix du kiosque ayant récolté le plus de fonds au profit de la fondation est remis à l’entreprise L’Âtre traiteur qui a vendu plus de 750 poutines pendant l’événement. L’équipe ayant fait la collecte de fonds la plus élevée est également récompensée, et c’est l’équipe Bélair-Laporte-Therrien de la Financière Banque Nationale qui est le grand vainqueur pour une troisième année consécutive. Pour finir, les trois équipes ayant fait le plus de descentes de ski lors de la journée sont, de la troisième à la première position, Les Ski-Doux, Boisé Royal et en première place on retrouve l’équipe de la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha avec 44 descentes. La fondation tient donc une fois de plus à remercier chacune des personnes présentes, qui ont contribué à amasser cet incroyable montant.

« Quelle fierté à la fondation de pouvoir compter sur des personnes et entreprises aussi impliquées! Que ce soit en tant que donateurs, bénévoles, partenaires ou participants, tous étaient au rendez-vous en n’ayant qu’un seul objectif en tête : amasser le plus de fonds possible pour remettre à la fondation. L’événement fut une belle journée dans le plaisir, pour la cause », ajoute Stéphanie Morin, coprésidente.