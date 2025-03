Près de 100 participants au deuxième Forum lanaudois en habitation

Le deuxième Forum lanaudois en habitation, organisé le 12 mars 2025 au Complexe JC Perreault, a réuni près d’une centaine de participants, dont des élus, des représentants de MRC, des offices d’habitation, ainsi que des organismes locaux et régionaux engagés dans le secteur de l’habitation.

Cet événement a marqué une étape importante dans la concertation des acteurs pour répondre aux défis du logement dans Lanaudière, avec la participation de près de 30 municipalités et d’une quinzaine d’organisations lanaudoises.

Au programme de cette journée riche en échanges, les participants ont pu découvrir les leviers d’action des municipalités et des MRC grâce à des interventions du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Des initiatives locales inspirantes ont également été mises en avant, telles que la création d’un organisme à but non lucratif (OBNL) pour la construction et le rachat d’immeubles, ainsi que les retours d’expérience de Pax Habitat sur les défis rencontrés dans leur montage financier.

Les participants ont approfondi cette réflexion en explorant les conditions de mise en place des agents facilitateurs, tout en identifiant d’autres solutions novatrices à envisager pour accélérer le développement de projets de logement.

Cette rencontre témoigne de l’engagement collectif des acteurs locaux en faveur de solutions durables et adaptées aux réalités de chaque territoire. Le forum ouvre également la voie à de futures collaborations et à des initiatives concrètes pour améliorer l’offre de logement en région.