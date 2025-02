Un plan pour la gestion des matières résiduelles des entreprises

La MRC de Joliette a lancé son Plan d’action de gestion des matières résiduelles 2025-2032. Cette initiative vise à transformer la gestion environnementale des Industries, Commerces et Institutions (ICI) de son territoire.

Ce plan novateur repose sur quatre axes stratégiques : communication et sensibilisation, réglementation et contrôle, optimisation des collectes et infrastructure et innovation.

« Ce plan est bien plus qu’une série de mesures techniques : c’est un engagement mutuel entre la MRC et les acteurs économiques de notre territoire », souligne Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette. « Nous entamons une collaboration structurante avec les ICI pour transformer leurs défis en opportunités. Ensemble, nous construirons des solutions sur mesure qui bénéficieront à leur performance environnementale. »

Un engagement collectif

La MRC invite tous les acteurs économiques à participer à cette démarche collective, visant à construire un avenir écoresponsable.