Le Québec avait le taux de pauvreté le plus bas au pays en 2022, selon un rapport

Le Québec était la province où le taux de pauvreté économique était le plus bas au pays en 2022, selon un nouveau rapport de Statistique Canada, publié jeudi.

Le rapport «Pauvreté économique extrême : exploration des dimensions de la pauvreté au Canada» indique au contraire que la Nouvelle-Écosse avait le taux de pauvreté le plus élevé parmi les provinces en 2022, et le Manitoba, le taux de pauvreté extrême le plus élevé.

Le rapport précise que 12,5 % des Néo-Écossais vivaient sous le seuil de pauvreté lors de cette année, contre une moyenne canadienne de 9,9 %.

Au Québec, 6,7 % de la population vivait sous le seuil de la pauvreté.

En ce qui concerne les autres provinces des Maritimes, 10 % de la population du Nouveau-Brunswick vivait sous le seuil de la pauvreté et 11 % à l'Île-du-Prince-Édouard.

La Colombie-Britannique avait le deuxième taux de pauvreté le plus élevé, soit 12,2 %, suivie du Manitoba, où 11,9 % des résidents vivaient dans la pauvreté et 6,9 % dans la pauvreté extrême.

Selon l'organisme statistique, une personne vit dans la pauvreté si elle n'a pas les moyens d'acheter un panier de biens et de services représentant un niveau de vie de base.

Une personne est en situation de grande pauvreté si son revenu est inférieur à 75 % de ce seuil.

Une personne sur cinq ayant immigré au Canada entre 2017 et 2022 vivait sous le seuil de pauvreté, et plus de la moitié d'entre elles vivaient dans une pauvreté extrême.