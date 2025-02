Les différences entre les huiles à moteur traditionnelles et synthétiques

Lors de votre prochain changement d’huile, devriez-vous choisir l’huile traditionnelle ou synthétique? Découvrez-le dans cet article!

Huile à moteur traditionnelle versus huile synthétique : quelles sont les différences?

En tant que propriétaire de voiture, vous devez effectuer des changements d’huile périodiquement pour assurer la lubrification des pièces du moteur et éviter que ce dernier surchauffe. Deux principaux types d’huiles à moteur existent sur le marché : traditionnelle et synthétique. Mais qu’est-ce qui les distingue? Et laquelle est la mieux adaptée à votre voiture? Cet article vous aidera à faire un choix éclairé!



Les avantages et les désavantages de chaque option



L’huile classique est aussi appelée huile minérale. Elle est produite à partir de pétrole brut qui est raffiné pour en retirer les impuretés. L’huile synthétique est quant à elle faite d’une variété de composés chimiques entièrement artificiels. Les deux comportent des caractéristiques différentes :

Traditionnelle : généralement plus abordable que l’huile synthétique, elle permet de protéger votre moteur au quotidien dans des conditions de conduite normales. Toutefois, elle a tendance à se dégrader et à s’évaporer plus vite, ce qui peut nécessiter des remplacements et des remplissages plus fréquents.

Synthétique : plus stable, elle conserve une meilleure viscosité lors de températures extrêmes, contrairement à l’huile traditionnelle qui épaissit davantage en réaction au froid. Les pièces du moteur s’en trouvent mieux lubrifiées, ce qui réduit leur friction, voire leur usure prématurée. Cette huile est cependant plus dispendieuse à l’achat.

Des professionnels comme ceux du garage Point S à Joliette peuvent vous prodiguer de précieux conseils pour choisir votre huile. Ils sauront vous indiquer quelles sont les recommandations des fabricants automobiles et vous orienter vers le produit qui correspond à vos habitudes de conduite (kilométrage annuel, transport ou remorquage de lourdes charges, etc.).



L’impact du type de véhicule



Certaines huiles à moteur peuvent mieux convenir à votre voiture que d’autres. Si celle-ci est plus âgée ou s’il s’agit d’une voiture de collection, par exemple, une huile traditionnelle serait peut-être plus adéquate, car dans certains cas, l’huile synthétique risquerait de provoquer des fuites dans le moteur. En effet, cette dernière est mieux adaptée aux modèles récents en raison de leur performance et de leurs besoins plus élevés.



L’importance du facteur saisonnier



Quand l’hiver arrive, la température chute considérablement, ce qui a des effets sur votre huile à moteur. L’indice de viscosité est alors à prendre en compte. Celui-ci est composé de deux nombres séparés par la lettre « W », comme pour les produits 5W-20, par exemple.

Dans ce cas-ci, le 5 indique le niveau de viscosité à froid (avant de démarrer la voiture), et le 20, celui que le produit obtient lorsque le moteur atteint sa température de fonctionnement normale. Bref, plus le chiffre est élevé, plus l’huile est épaisse.

Lorsque le mercure chute sous le point de congélation, il est préférable d’opter pour une huile dont la viscosité à froid est plus basse, car elle s’écoulera plus rapidement vers les pièces du moteur pour les lubrifier. De nos jours, nombreux sont les automobilistes qui choisissent des formules telles que 0W-20 ou 0W-30.

Vous ne savez pas quelle huile utiliser pour votre moteur? Prenez un rendez-vous avec un expert en mécanique pour des conseils personnalisés!