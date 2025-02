Le CRE Lanaudière rejoint « Sous les pavés »

Le Centre d’écologie urbaine a fait l’annonce plus tôt ce mois-ci que le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CRE Lanaudière) fait partie des 15 organismes retenus pour la phase 3 du projet Sous les pavés. Cette initiative vise à engager les communautés dans des actions concrètes pour lutter contre les effets du changement climatique par la déminéralisation des espaces publics et communautaires.

Le CRE Lanaudière jouera un rôle de leader dans la démarche, en mobilisant les citoyens pour déminéraliser et verdir des sites spécifiques de la région. Grâce à cet engagement, le CRE Lanaudière contribuera activement à la réduction des îlots de chaleur, à la revitalisation des milieux urbains et à la préservation de la biodiversité.

« Cette initiative représente une occasion unique pour notre région de s’attaquer de manière innovante aux défis environnementaux. En rejoignant ce projet, le CRE Lanaudière entend créer un impact durable sur le territoire », déclare Gabriel Meunier, coordonnateur - changement climatique et mobilité durable et responsable de la démarche Sous les pavés au CRE Lanaudière.

Le projet en est à ses débuts, et une formation spécifique en déminéralisation permettra à certains membres de l’équipe du CRE Lanaudière d’acquérir l’expertise nécessaire pour mener à bien les actions. La prochaine étape sera le choix des sites à transformer, en collaboration avec le milieu.

Une aide essentielle pour la déminéralisation à travers le Québec

Les 15 organismes, dont le CRE Lanaudière, bénéficieront d’un accompagnement spécialisé pour la réalisation de ces projets de déminéralisation à travers le Québec, visant à transformer des espaces dégradés en lieux de vie plus verts et plus résilients face aux changements climatiques.

Le projet est soutenu financièrement par le programme Action-Climat Québec, coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement durable, avec le soutien de la Banque TD dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir.