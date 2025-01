Série de capsules vidéo sur la bientraitance dans les centres d’hébergement

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a lancé une série de cinq capsules vidéo dans lesquelles des résidents, des familles et des employés se livrent au sujet de la bientraitance. À travers ces capsules vidéo, on découvre des milieux de vie empreints de bienveillance où le point de vue de la personne hébergée est considéré avant toute action.

Ces capsules éducatives, authentiques et touchantes offrent un aperçu du climat unique dans lequel vivent les résidents dans les centres d’hébergement de la région et démontrent tout l’impact positif que la bientraitance a sur le quotidien des personnes hébergées.

Des capsules réfléchies et empreintes d’humanité!

C’est avec le désir de documenter et de mettre en lumière les bonnes pratiques et les stratégies de bientraitance préconisées dans le cadre de référence que les capsules vidéo ont été créées avec la précieuse participation de plusieurs employées du CISSS pour développer, valider et réviser leur contenu.

D’une part, puisque les résidents et les familles participent par le biais de témoignages et que, d’autre part, le savoir-être et le savoir-faire de leurs employés sont bien expliqués, cette visibilité suscite un sentiment de fierté et d’appartenance pour chacun.

Les cinq vidéos sont déjà disponibles sur leurs différentes plateformes, qui abordent chacune un thème spécifique :

L’accueil du résident

L’histoire de vie du résident

Les repas offerts dans le milieu de vie

L’intimité du résident

Les loisirs dans le milieu de vie

Un déploiement d’outils pertinents

Ces capsules vidéo font partie des stratégies de déploiement du projet bientraitance. En plus de permettre un transfert de connaissances à l’ensemble des CHSLD publics et privés conventionnés qui œuvrent à approfondir cette approche, elles favorisent et suscitent aussi la mobilisation collective en sensibilisant la population lanaudoise sur les pratiques de bientraitance dans nos milieux de vie.

D’autres outils de communication sont en cours de développement et viendront s’ajouter afin de consolider les pratiques de bientraitance. Grâce au projet bientraitance et tout particulièrement grâce à ces vidéos, nous positionnons notre établissement comme un pilier en matière de bientraitance.

Ce projet a été financé dans le cadre d’un appel de projets du ministère de la Santé et des Services sociaux.